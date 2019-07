¡Asco! Lame un bote de helado y lo devuelve para que alguien más lo compre

Cuando uno va al supermercado o a una tiendita de la esquina a comprar la golosina perfecta para acallar el antojo de la tarde, no reparas en todo lo que podría estar sucediendo con ese producto que elegiste y por su puesto, no se te ocurre pensar en lo que pasó con él antes de que llegara a tus manos y obviamente esto no está mal, pues actualmente existen muchas normas y reglas para salvaguardar la salubridad de los alimentos.

Por eso a mucha gente le ha causado repulsión y asco (con justa razón) un video que se vitalizó recientemente en el que se ve a una joven lamer la parte superior de un bote de helado que luego cierra y devuelve al refrigerador de origen.

El hecho ocurrió en la cadena heladera Blue Bell Creameries que pronto se pronunció en contra de lo sucedido y aseguró que como empresa trabajan en cuidar al máximo la calidad y sanidad de sus productos.

“La seguridad alimentaria es una prioridad y trabajamos arduamente para proporcionar un producto seguro y mantener el más alto nivel de confianza de nuestros consumidores”

BLUE BELL CREAMERIES

Hasta el momento no se sabe cuándo fue grabado el video ni cuál es la ubicación exacta donde pasó todo, pero en redes sociales ha comenzado a revelarse la identidad de la joven “bromista”; hay quienes apuntan a que es residente de San Antonio, Texas, EU.

Aunque podría pensarse que esto no pasa de una travesura de muy mal gusto, la policía ahora está en busca de la implicada por atentar contra la salud alimentaria.

Así que ahora lo sabes, quizá la mejor opción es comprar botes de helado con sello de seguridad incluido.

Fuente: SDP noticias