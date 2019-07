VÍDEO: Cori Gauff, de 15 años, hace historia en Wimbledon y elimina a la pentacampeona Venus Williams

La primera ronda de Wimbledon culminó con una sorpresa que podría convertirse en el presagio de una historia extraordinaria en el tenis: Cori Gauff, de apenas 15 años de edad, se impuso en dos sets a la legendaria Venus Williams, de 39 años de edad y cinco veces campeona del torno británico.

“Coco”, también se le conoce a la adolescente originaria de Atlanta, Estados Unidos (EU), ya había entrado en la historia de Wimbledon tras convertirse en la tenista más joven en clasificar a la etapa final.

Sin embargo, pocos esperaban que esta mañana se escribiera una historia de proporciones épicas: “Coco” eliminó en dos sets (6-4, 6-4) a quien reconoce como una inspiración personal en su camino a convertirse en tenista profesional.

La adolescente no pudo evitar entrar en shock tras confirmar la victoria ante Williams y visiblemente conmovida se acercó a ella para estrecharle la mano y susurrarle unas palabras. Después, caminó hasta donde estaba el juez para agradecer por el partido. Un instante más tarde no pudo más y entre lágrimas se tomó la cabeza para voltear hacia las gradas y tratar de asimilar lo acababa de ocurrir.

“Me ha dicho que continúe así. Yo le he dado las gracias por todo lo que hizo. Yo no estaría aquí si no fuera por ella. Venus me inspiró y siempre quise decírselo, pero nunca había podido hacerlo”, dijo Gauff a la prensa tras el partido.

Será hasta este martes que se conozca a la siguiente adversaria de “Coco”, quien se perfila a hacer justicia a las aspiraciones en torno a su talento, pues desde los 10 años tiene un contrato con Nike y forma parte de la agencia deportiva de la leyenda Roger Federer.

