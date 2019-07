Que no hay mucho que festejarle a AMLO

Sale bien librado Secretario de Seguridad

Va a la alza en transparencia Gobernadora

Darán su tiempo a la renovación del ISTAI

Que no hay mucho que festejarle a AMLO…Y alrededor de lo que ayer fuera el primer aniversario de la victoria electoral, del hoy “Presi” de la Nación emanado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el sentir general que hay, es de que no hay mucho que festejar, porque si bien apenas lleva siete meses en el cargo, ya presagian que lo que mal empieza, “píor” pudiera acabar. ¡Zaz!

Es por eso que señalan que “el horno no está para bollos”, o el País como para celebraciones, como las que hicieran los morenistas, por como hasta ahora López Obrador no ha pasado de la mera buena voluntad, al nomás no ir del dicho al hecho en la mayoría de sus promesas, de ahí el porque ya exista un creciente descontento, y no es para menos, por como se ha retrocedido en muchos aspectos. De ese pelo.

En ese sentido estilan que Sonora no ha sido la excepción, del como la gestión de Andrés Manuel no ha cumplido con las expectativas que había, de ahí porque el domingo cientos de personas se unieran a las marchas que hubiera en contra, por las malas decisiones que ha tomado, y en muchos de los casos sin el más mínimo tacto, simplemente haciendo valer que nomás “sus chicharrones truenan”. ¡Vóitelas!

De ahí que entre las afectaciones directas para la Entidad, está el que se cancelara el sistema de operación del Impuesto Minero que se les cobra a las empresas de ese ramo, y que se aplicaba en beneficio de los municipios en los que operan, para la realización de diferentes obras, pero que con el pretexto de combatir la corrupción, es que se cambiaran las reglas, de ahí que ahorita esté impugnado en los tribunales.

En tanto que por el estilo incumplieron con la terminación de la carretera de Cuatro Carriles, con todo y la promesa que hicieran, y puras de esas; como es el cambio para la asignación de los apoyos destinados a las guarderías; así como los recortes presupuestales para el campo; la cultura; e instituciones defensoras de la mujer, lo que no por nada le ha creado un efecto contrario. A ese grado.

Y si a eso se le suma que el propio “Pejidente”, o AMLO, de viva voz reconociera que no ha habido avance en el combate contra la inseguridad y la violencia, pues sí que es algo que demuestra que lo que es hasta hoy la llamada Cuarta Transformación, o Deformación, sí que le está quedando a deber a los mexicanos, de ahí porque el respaldo ha ido a la baja, por los hierros en los que ha incurrido.

Aunado a que el Presidente de la República podrá tener las mejores intenciones, pero con lo que no están de acuerdo, es con la forma a la hora de gobernar, por siempre estar alentando la polarización y el enfrentamiento, por la política de cerrazón que ha promovido, al creer que siempre tiene la razón, bajo el trillado argumento de que la crítica es porque han desplazado a muchos del poder y los privilegios.

Sin embargo será el sereno, pero lo que es jerarca estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jacobo Mendoza, sí que ayer le batalló para defender la causa Lopezobradorsista, en el debate que atinadamente montara en el escuchado noticiero Reporte 100 de Estéreo 100, el colega y mejor amigo, Juan Carlos Zúñiga, por como le tupieran Ernesto Munro del PAN; y la Lola del Río del MC.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sale bien librado Secretario de Seguridad…Contra todo los esperado, pero el que dan cuanta que salió bien librado de la comparecencia que ayer tuviera ante el Congreso del Estado, es el Secretario de Seguridad, David Anaya, al apuntillar que por encima de los hechos de alto que recientemente se han registrado, pero Sonora ocupa el quinto lugar en menor incidencia delictiva. ¡Órale!

Es por lo que Anaya Cooley reiterara y señalara con dedo de fuego, que al margen de que la alta incidencia de homicidios está relacionada con la delincuencia organizada y el narcomenudeo, la otra realidad es que en los últimos tres años ha disminuido el robo a casa habitación; mientras que en los 24 meses más recientes ha ido a menos lo que es el delito de privación ilegal de la libertad. ¡Qué tal!

Pero lo que es David José todavía fue más allá, al ventilar que con todo y que la cuestión de la inseguridad debe ser una corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, pero que se vuelve más difícil cuando hay que trabajar con corporaciones policíacas municipales que tienen bajos niveles de confianza, ya que en las últimas evaluaciones sólo el 65% de sus agentes pasaron las pruebas. ¡Ups!

O séase que así de directo y claro es que se le escuchara en su exposición de más de media hora a Anaya, como lo prueba el que también tuviera un señalamiento para los legisladores, al revirarles en más de siete meses que tiene en el puesto, sólo ha recibido la visita de un diputado, además de aclararles que nunca ha sido invitado a las sesiones de la Comisión de Seguridad de ese Poder Legislativo. ¡Pácatelas!

Luego entonces así es como dan cuenta que el operador de la seguridad estatal pusiera los puntos sobre las íes, al momento de hacer un balance de los avances que ha habido en ese terreno, y de lo que todavía puede hacerse, y más con la llegada de la famosa Guardia Nacional, después de que ayer arribaran los primeros 150 elementos a Guaymas, lo que habla del porque no pudieron “crucificarlo” como pretendían.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Va a la alza en transparencia la “Gober”…Quien vaya que sigue respondiendo a uno de los reclamos más sentidos de los ciudadanos, es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, como es el de la rendición de cuentas claras, y para prueba está el que por segundo año consecutivo Sonora lograra el primer lugar a nivel nacional de Entidades con cero observaciones de la Cuenta Pública. De ese vuelo.

En lo que es un resultado que significa que no hay nada que aclarar, de acuerdo a la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que el pasado 28 de junio presentara el corte de caja correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, ya que los fondos federales ejercidos en materia de salud, educación y obra pública “salieron al centavo”, o sin ningún tache. De ese tamaño.

A ese punto está ese acierto de esa positiva seguidilla, que no por nada es la primera vez que ocurre en la historia del Estado, lo cual tampoco es una casualidad, si se analiza que las tres cuentas públicas que igualmente le ha auditado el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a la administración de Pavlovich Arellano, también han sido consideradas como las más limpias que ha habido hasta ahora.

Y para quien dude que es una estrategia de transparencia impulsada por Claudia, que ya se ha vuelto una constante, para mayores evidencias está el que hace uno días la consultora Aregional, que es una revista especializada en economía, finanzas, mercados, negocios y política, publicó que el sonorense es de los estados con mejor nivel de transparencia presupuestal, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.

Lo que quiere decir que el gobierno claudillero es el mejor calificado, y no únicamente dicho por propios y extraños, sino por ese máximo órgano de fiscalización de México, que es el que le hecha mucho ojo, y con lupa, para ver el de a cómo se gastan los recursos públicos de la Federación en los gobiernos estatales, de ahí el porque la “Gober” sea de los gobernantes a los que más confianza le tienen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Darán su tiempo a la renovación del ISTAI…El que sí que casi casi les mandó a decir que no coman ansías, a los que demandan el relevo de los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ISTAI), es el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, en el “tira tira” que ayer tuviera en la Cámara de Diputados. ¡Pácatelas!

Eso luego de que el también apodado “Potrillo” Pompa dejara muy en claro, que será hasta que el Gobierno del Estado reciba la respectiva notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tocante a la resolución de inconstitucionalidad que se determinara en el proceso de renovación, cuando se emita una convocatoria para lo que sería la nominación de los nuevos nombramientos.

Para el caso adelantó que tendrán que revisarse los términos del mencionado fallo judicial, a fin de actuar en consecuencia, derivado de que tal determinación no contempla que el Ejecutivo estaba obligado a convocar para esos cambios el pasado 12 de diciembre, porque de acuerdo con la Constitución Política de Sonora, la fecha límite para renovar a los integrantes del ISTAI vence el próximo 12 de diciembre.

Pues bajo esa base quienes ahorita están durarán siete años, es por lo que antes habrán de evaluar esa sentenciada de la SCJN, para definir los criterios ha aplicar, por haber un transitorio que estableció que nada más iban a durar seis años, es por eso que buscan medir los alcances de la misma, al no poderse pasar por alto que esos consejeros también son sujetos de derechos y obligaciones. ¿Qué no?

Casi por nada es que la tercia de consejales conformada por Martha Arely López Navarro, Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero, seguirán estando en estambay, pero a la vez en funciones, en lo que se definen las condiciones en las que habrán de iniciar el consabido proceso para que se concrete su relevo, para lo cual todavía pueden pasar unos meses, por ni siquiera aún haber llegado el aviso oficial.

Correo electrónico: [email protected]