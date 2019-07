Rebasa a Policía delincuencia organizada

Ivanova de los Reyes

Célida López Cárdenas asegura que se puede contener trabajando de manera coordinada la Guardia Nacional y los tres niveles de Gobierno

La delincuencia organizada no es un tema que se pueda erradicar de un día para otro, pero si se puede contener trabajando de manera coordinada la Guardia Nacional y los tres niveles de gobierno, señaló la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas.

Lo anterior, ante los hechos violentos que se han registrado en la Ciudad en la última semana y que asegura están relacionados con el narcomenudeo.

La presidenta Municipal reconoció que el tema de la inseguridad ha rebasado incluso las facultades de la policía municipal, pero están coadyuvando con los demás órdenes de Gobierno para contener este problema.

“Yo insisto que el tema de las adicciones viene y descompone por supuesto el tema de la seguridad; hay una relación directa de los homicidios que se presentan en la ciudad, con el narcomenudeo, y ese es algo que lamentablemente no podemos erradicar pero si lo podemos contener, y por eso necesitamos una policía honesta”, expresó.

López Cárdenas dijo estar convencida de que la Guardia Nacional que arribó a Sonora vendrá a fortalecer la seguridad en la ciudad y el Estado, pero se necesita trabajar coordinados y fortalecer las carpetas de investigación para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

Reafirman confianza en su Gobierno

Al cumplirse un año del triunfo del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en las pasadas elecciones, la presidenta Municipal de Hermosillo, Célida López agradeció la confianza otorgada los hermosillenses y que hasta el último día seguirán demostrando que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador si le cumplirá al pueblo.

“Creo que Hermosillo si es un municipio sin lugar a dudas que ha logrado mantener ese buen ánimo de la gente que apoyo el proyecto de López Obrador, a Morena y que también apoyo el proyecto a la alcaldía, y en ese sentido me he esforzado mucho por no defraudar ese proyecto y tener una administración que refleje el esfuerzo que está haciendo el Presidente”, manifestó.