Es Sariñana una chica sin límites

Entrarle a la cumbia junto a Los Ángeles Azules, cantar con Miguel Bosé o sonar más urbana, es una muestra de que Ximena Sariñana es una chica sin límites.

En su nuevo álbum, el cuarto de estudio de su carrera, la cantante se tomó la libertad de invitar sólo a mujeres para colaborar con ella, desde Francisca Valenzuela en la canción “Pueblo Abandonado”, Girli Ultra en “No Sé” hasta Iza con quien unió su voz en “Fácil de Amar”.

“Me ha gustado muchísimo colaborar con otros compañeros. Creo que cada persona con la que te toca compartir el escenario o una grabación, te marca totalmente, le aprendes un montón, la manera de hacer las cosas y visualizar la música”, indicó Sariñana.

Su colaboración con Los Ángeles Azules en la canción “Mis Sentimientos” definitivamente le permitió llegar a la raza bailadora.

“Totalmente me abrió un nuevo mercado, pero sobre todo también una percepción distinta de lo que solía hacer Ximena Sariñana y lo que no, en ese aspecto evito encasillarme.

“Con el proyecto de Los Ángeles Azules fue una sorpresa para mucha gente, no solamente que pudiera cantar cumbia, sino que fuera además una canción tan exitosa como lo fue”, agregó.

A Ximena no le da miedo experimentar con nuevos ritmos, incluso, dijo, lo hace todo el tiempo.

Por ejemplo en ¿Dónde Bailarán las Niñas?, señaló, probó con el sonido urbano. De hecho se dio la libertad de escribir canciones que suenen más latinas.

“Siempre me gusta estar experimentando, la verdad es que ya para mí ningún género está fuera de mis límites”, aseguró.