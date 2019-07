Así es el proceso de conformación de las estrellas

Investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) crearon un modelo para conocer a fondo el proceso de formación de estrellas.

El astrónomo Javier Zaragoza Cardiel expone que las estrellas nacen de la contracción de nubes frías de gas molecular.

El ‘modelo de formación estelar auto regulada espacialmente resuelta’ estudia la variación del contenido en gas en función de las estrellas que se han formado y el gas que expulsan.

“Usando datos espectroscópicos de una galaxia de disco, logramos comprobar con este modelo que sí se pierde gas cuando nacen las estrellas, lo cual es predicho por los modelos de formación y evolución de las galaxias. Además, logramos cuantificar la cantidad de gas que se pierde, una cantidad hasta ahora casi desconocida pero necesaria para formar galaxias tal y cómo las entendemos, por lo que es muy útil para comprobar si nuestro entendimiento sobre la formación de las galaxias es el correcto”, indicó el investigador.

Los especialistas prevén aplicar el método a una muestra de galaxias para comprobar si varía la cantidad de gas que se pierde en la formación de estrellas, dependiendo el tipo de galaxia.

También, harán uso del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano para medir la distribución de la cantidad de gas en galaxias y mejorar el modelo.

Los hallazgos, fueron publicados en el artículo Detection of the self-regulation of star formation in galaxy Discs, recién publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Fuente: Lopez Doriga