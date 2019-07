Actúa gobierno estatal conforme a legalidad

Miguel Ernesto Pompa Corella compareció ante diputados sobre la resolución del juicio de inconstitucionalidad promovido por el INAI

El Gobierno del Estado actúa conforme a la legalidad, al estar a la espera de ser notificado en torno a la resolución al juicio de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), declaró el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, con relación a la publicación de la convocatoria de nombramiento a los consejeros del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Istai).

En comparecencia ante legisladores del Congreso del Estado, indicó que la administración que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, actúa con responsabilidad, al respetar los tiempos de resolución del Poder Judicial Federal, y una vez notificado el engrose de la resolución, se conocerán los parámetros a seguir, a fin de publicar la convocatoria para designar a los consejeros del Istai.

“Una vez que se nos notifique el engrose, el contenido y el alcance de esta resolución, la gobernadora dará cumplimiento fiel de la obligación que le pone la Constitución aquí en el estado de Sonora”, afirmó.

El Gobierno del Estado no ha sido notificado, en torno a la resolución al juicio de inconstitucionalidad que promovió el INAI, explicó el funcionario estatal, por lo que se encuentra a la espera de que en los próximos días se dé esta notificación y poder publicar la convocatoria de acuerdo al marco normativo.

Pompa Corella enfatizó que la responsabilidad del Gobierno del Estado recae en conocer primero el engrose de la resolución dictada por la Corte, para no caer en desacato a esta orden, de ahí que se encuentre a la espera de esta notificación.

“No es que el gobierno utilice este argumento para zafarse, como sostienen algunos, todo lo contrario, estamos actuando de manera mucho muy responsable, porque no podemos emitir una convocatoria que quizás en el cuerpo de los mismos considerandos de esta resolución que dictó la Corte, podemos cometer un exceso o un defecto en el cumplimiento de esa resolución, lo que entonces sí pudiera ser que cayéramos en algún desacato”, aseguró.

Por otra parte, Miguel Pompa, agregó que como ha sido el tenor desde el primer día de la administración de la gobernadora Pavlovich, el Gobierno del Estado ha ocupado los primeros lugares en transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, de ahí que Sonora es la entidad sin monto pendiente por aclarar del gasto federalizado en el primer informe de la cuenta pública del 2018, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación.

El secretario de Gobierno señaló que Sonora se ha destacado nacionalmente por sus procesos de transparencia y rendición de cuentas, al ocupar el tercer lugar en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal según información publicada por Aregional; y sexto lugar a nivel nacional en la implementación del presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño de acuerdo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entre otros