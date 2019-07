Sin Medias Tintas

Ven como salvadora a Guardia Nacional

“Le entra el miedo” a “Presimun interina

Surge dominguera rebelión contra AMLO

No se acabalan con choferes de camiones

Estaba en el aire lo de la ola de migrantes

Ven como salvadora a Guardia Nacional…Y con todo y lo que ha estado pasando en los últimos días, a partir del como se ha recrudecido la ola de violencia, con niños asesinados en Obregón, policías emboscados y acribillados en Guaymas, o comandancias policíacas rafagueadas en Empalme, lo que es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, no se ha cruzado de brazos, sino todo lo contrario.

Tan es así que para prueba está que hace una semana llamara al Secretario de Seguridad en el País, el bavíspeño, Alfonso Durazo Montaño, para que viniera al C5 a reforzar la estrategia en esa materia; en tanto que a raíz de los más recientes sucesos, es que hasta cambios ordenara en los mandos medios de áreas estratégicas, a fin de tener una mejor respuesta, ante esa seguidilla de hechos violentos. De ese pelo.

Es por eso que derivado de que lo está sucediendo, por como se ha intensificado esa escalada violenta, sí que más vale y que Durazo Montaño cumpla su palabra, de que a partir de éste 1 de julio empezarían a llegar los mil 800 elementos de la tan cacaraqueada Guardia Nacional que anunciara para Sonora, por ser el auxilio al que le están apostando para hacerle frente al hampa que ya los ha desafiado. ¡Vóitelas!

No obstante y que no se valgan fanfarroneadas como en las que cayera el alcalde de Cajeme, Pablo Mariscal Alvarado, por ser de los que escucha tronar, no el cielo, sino los balazos, y no se hinca, al alardear de que esas condenables ejecuciones son los coletazos que ya está dando el crimen organizado, según él por el arribo de las citadas fuerzas federales, lo cual está muy alejado de la realidad. ¿Qué no?

En tanto que lo es a la Mandataria Estatal se vio más mesurada, a la hora de repudiar ese actuar de los grupos delictivos, al señalar con dedo de fuego que es indignante hasta dónde han llegando de crueles e inhumanos, al ya no estar respetando los códigos con los que antes se regían, como es el de no meterse con las familias, como lo refleja el que ahora hasta infantes estén matando. Ni más ni menos.

Casi por nada es que Claudia en una reacción inmediata le ordenara al titular de Seguridad Pública en el Estado, David Anaya Cooley, que se trasladara como de rayo a la “caliente” región cajemense, a fin de darle seguimiento a esas reiteradas matazones, en lo que desde éste “San Lunes” comienzan a aterrizar los federales, que quiere suponerse que ya llegarán en guardia, que es algo que aún está por verse.

Sin embargo y a pesar de los pesares, es más que evidente que lo que es la “Gober” no la ha bajado al ritmo de su agenda, y para prueba está el que tuvo un mes de junio sumamente movido, en el que prácticamente no paró, como lo denota el que visitara más de una veintena de municipios, en los que entregara apoyos diversos, además de encabezar inauguraciones de obras de diferente índole. ¡Órale!

Muestra de ello es que la semana pasada recorriera diez municipalidades, entre ellas las de San Miguel de Horcasitas, Carbó, Rayón y Ures, e igualmente aquí en “Hornosío” lanzó el programa “Ponte frente al espejo”; así como cartilla de salud, única en México; pero también anduvo por Nácori Chico, Bavíspe, Bacérac, Bacadéhuachi y Huachineras, para luego acudir a la cumbre de la Sonora-Arizona. Así el dato.

Pero por si eso fuera poco, al regresar de esa reunión binacional, todavía remató haciéndole una supervisión al albergue Villas del Papa Francisco, en el Poblado Miguel Alemán. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Le entra el miedo” a “Presimun” interina…Ahora sí que para que se den una idea de hasta donde ha llegado ya la inseguridad, ahí tienen que incluso la recién elegida alcaldesa interina de Bácum, la ahora ex regidora, Benita Aldama López, luego luego le solicitó seguridad a la Fiscalía General de Justicia del Estado, obviamente que por no sentirse segura, y mucho menos tranquila. ¡Tómala!

Y no es para menos que la también profesora indígena sienta “cus cus”, o que su seguridad esté de por medio, aún y cuando reconociera que no ha recibido amenazas, o al menos directas, después de que ante el rechazo de los diputados de Morena, el pasado viernes rindiera protesta para relevar en el cargo a Rogelio Aboyte Limón, quien fuera detenido en EU por intentar ingresar con un pasaporte falso. ¡Zaz!

Eso si se toma en cuenta del mal antecedente que ya hay, en torno a los extraños atentados que sufrieran dos regidores, que igual pretendieran convertirse en “Presimunes” de esa engrillada y riesgosa localidad del Sur de la Entidad, de ahí el porque la ni tan bendita de Benita mejor esté previendo antes que tener que lamentar, por a todas luces no confiar ni en la Policía Municipal, que en teoría está a su mando.

No en balde es que desde días antes de que rindiera el clásico ¡sí protesto!, ante los diputados del “Congrueso” del Estado, es que Aldama López ya estaba siendo custodiada por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y más cuando se había adelantado por parte de los incondicionales de Aboyte Limón, de que no la iban a dejar tomar posesión. Así la desfachatez.

Pues han de saber que ha llegado a tal grado la osadía del ex munícipe de Rogelio, por intentar seguir controlando a ese Ayuntamiento desde la cárcel en el “otro lado”, que no sólo no quería soltar ese “hueso”, por medio de uno de sus canchanchanes, sino que además hasta interpuso una solicitud de juicio político contra los legisladores a los que les tocó llevar a cabo ese proceso de revocación de mandato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Surge dominguera rebelión contra AMLO…Vaya que lo que ha causado más expectación, que ni la histórica granizada que acaba de caer en Guadalajara, son los festejos y protestas que habrá hoy con motivo del primer aniversario de la victoria electoral del polémico “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, por a un año de su gestión, igual tener partidarios, que un creciente rechazo.

Y para mayores evidencias está, el que con todo y el calor de más de 40 grados centígrados que ayer se registrara, resulta que un grupo de alrededor de 200 personas sacrificaron la mañana del “dormingo” para realzar una marcha que partió desde la Plaza Zaragoza, hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, con el fin de protestar contra de las políticas erráticas implementadas por López Obrador.

Ya que el sentir de los manifestantes que salieran a las calles, es de que Andrés Manuel está gobernando muy mal, por como no está beneficiando a las mayorías, o clases populares, con sus medidas y acciones gubernamentales, sino todo lo contrario, y para seña pusieron como ejemplo los programas que ha cambiado, como el de las guarderías; aunado a los recortes presupuestales, de personal, y puras de esas.

Aún así lo que es AMLO, continúa gobernando en su burbuja de jabón, por como a pesar de esa tendencia negativa que tiene, para éste lunes ya está preparado un mega festejo en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que adelantan que dirigirá un mensaje con tintes victoriosos, a un año de su triunfo, por lo que habrá que ver como es la reacción generalizada, en lo que es toda la República Mexicana. ¡Ñácas!

Aunque lo que es el llamado súper delegado del Bienestar Social, Jorge Taddei Bringas, también se va arriesgar por estos lares, al trascender que por el estilo está convocando a un evento de celebración, mismo que tendrá lugar a las 18:00 horas, por lo que hay que checar si a la hora de la hora no se “le hace bolas el engrudo”, al juntársele los que están a favor y en contra del actual gobierno federal. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No se acabalan con choferes de camiones…Y está más que visto, que los que ya no hayan que hacer para completar su plantilla de choferes, después que empezaran pagándoles muy poco, son las nuevas empresas concesionarias del transporte urbano de Hermosillo, de ahí el porque ya sobre la marcha, y después de que muchos les renunciaran, según esto están proponiéndoles un nuevo esquema. ¿Será?

Porque a los operadores de las compañías concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, ahora pretenden pagarles por turno trabajado, en vez de por horas como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo vigente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo que según ellos les representaría un poco más de ingreso de lo que actualmente reciben.

Y es lo que es el dirigente sindical de Transporte de la CTM, Apolinar Castillo Valdez, luego luego “les paró su carro”, al señalar que si bien no están cerrados a nada, pero que primero habría que ver la conveniencia de esa modificación, al desde su óptica y posición, considerar que les pagarían menos, de ahí que sea una propuesta que incluso ya fuera motivo de un emplazamiento a huelga. ¡Pácatelas!

La verdad que los administradores de ese servicio no tienen mucho margen para ponerse los moño$ y mucho menos condiciones leonina$, después de que más de un 60% de los conductores les dejaron la chamba, luego de que requisaran a la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sicthusa), al bajarles el sueldo y las prestaciones, de ahí el porque siguen con ese déficit.

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que Castillo ventilara que sólo quedaron cerca de 200 sindicalizados, por lo que ahorita les ofrecen contratos por 30 días para que no adquieran antigüedad; de ahí que no solamente se carezca de chafiretes, sino también de ruleteros, aunque para éste lunes estaba programado que entrarán a circular doce más, para sumar alrededor de 80 nuevos, lo que habrá que ver.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Estaba en el aire lo de la ola de migrantes…Las que todavía estaban en el aire, son las definiciones de las ciudades que recibirían a los migrantes centroamericanos que serán enviados de los Estados Unidos a México en busca de asilo, con todo y que de inicio manejaran la posibilidad de que entre ellas estuviera San Luis Río Colorado, con los problemas que eso conllevaría para el Estado.

Ya que por encima de que el mismo delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Julio César Navarro Contreras, fuera el que le errara, al dar como una hecho que esa frontera sonorense sería uno de los puntos de arribo de esos ilegales deportados de gringolandia, pero finalmente se supo que sólo se trataba de una propuesta, y que las más perfiladas eran Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Así el dato.

Con lo que afortunadamente se denotó que únicamente fue una equivocación de Navarro Contreras, con lo que demostró andar muy fuera de la jugada, por como asegurara lo que apenas era una probabilidad, con los riesgos que ello implicaría, por la crisis humanitaria y de todo tipo que provocaría el que miles y miles de esos personas sean mandadas para que esperen por meses en esa comunidad sanluisina. ¡Glúp!

Razón por la que hasta el alcalde de ese municipio fronterizo, Santos González Yescas, pusiera el grito en el cielo, y con justa razón, ante esa eventual contingencia, al reconocer que no están preparados para enfrentar una ola humana de esa naturaleza, ni presupuestalmente, como tampoco en lo referente a infraestructura, aunado a que ni siquiera se sabe cuántos serían, y cómo es que los atenderían. ¡Palos!

Ciertamente que sería una “papa caliente” o problemática que se extendería a todo Sonora, por lo difícil que sería controlarlos, de ahí que hasta la Ejecutiva, Claudia Pavlovich Arellano, ya le requiriera recursos extras a la Federación, y más después de que aflorara que finalmente Nogales es la frontera que quedaría incluida en esa recepción de documentados que retacharían de la Unión Americana. ¿Cómo la ven?

Correo electrónico: [email protected]