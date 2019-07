Piden prudencia en expectativas de la Guardia Nacional

Aseguran que los elementos fueron capacitados en labores policiales y también para nunca violar los derechos humanos

Al formalizar el despliegue de la Guardia Nacional, el comandante del nuevo cuerpo de seguridad, el General Luis Rodríguez Bucio, pidió no tener grandes expectativas a corto plazo.

“No habrá descanso, no habrá tregua, y en concordancia con esto trabajaremos hasta cumplir con los mandatos de la ley y satisfacer las más sentidas demandas de la sociedad”, aseguró Rodríguez Bucio.

“De acuerdo con la magnitud de la tarea es conveniente que haya una prudente administración de las expectativas a corto plazo, sin embargo en el mediano y largo plazo las expectativas respecto la Guardia Nacional son del más alto nivel”.

En Campo Marte, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a los integrantes de la Guardia Nacional y les pasó revista, el comandante Rodríguez Bucio destacó que, según la ley, es una corporación de carácter civil.

“De esta manera la visión militar y civil se dan la mano”, mencionó.

En tanto, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, coincidió en que el corto plazo es el principal reto de la Guardia.

Durazo estableció que hará falta más personal y mayor capacitación para tener resultados, y reprochó de nuevo a los Gobiernos pasados el clima de inseguridad que hay en el País.

“Pese al despliegue”, dijo, necesitamos muchos elementos más en la Guardia Nacional, y eso no se logra de un día para otro, como el problema de la inseguridad, que no se generó de un día para otro”.

En un inusual mensaje conjunto, los secretarios José Rafael Ojeda, de Marina, y Luis Cresencio Sandoval, de Defensa, se dirigieron a los soldados y marinos que se integrarán a la Guardia.

Cresencio aseguró que fueron capacitados en labores policiales y también para nunca violar los derechos humanos.

Ojeda sostuvo que para mejorar la seguridad pública se debe trabajar en conjunto con las 32 entidades federativas del País.