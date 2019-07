Marchan cuatro mil personas contra AMLO

En la Ciudad de México, por la manifestación fueron cerrados los dos carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma, a la altura del Monumento.

Tras una hora de camino, la marcha contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador arribó al Ángel de la Independencia.

En la manifestación se calculó la asistencia de cuatro mil personas, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

“¡Es un error estar con Obrador, es un error estar con Obrador!”, corearon los inconformes.

En el lugar, los manifestantes entonaron el Himno Nacional y gritaron consignas contra el Mandatario federal .

“¡A mano alzada queremos que se vaya, a mano alzada queremos que se vaya!” y “Corrupto y mentiroso, el Peje es un tramposo”, gritaron.

“¡Eres un asco regrésate a Tabasco!” y “¡México despierta”, arengaron.

En la marcha participaron organizaciones como el Congreso Nacional Mexicano, Chalecos México, Alianza por México “Todos Somos Uno” y Nosotros somos Más.

Francisco Javier Chavarría, presidente honorífico de la Alianza por México “Todos Somos Uno”, exigió que el Presidente respete el Estado de Derecho y no haga consultas a modo y a mano alzada.

También criticó la política migratoria, pidió salir del pacto migratorio con Estados Unidos y reprochó que México apoyará con dinero a El Salvador.

“En México tenemos muchas carencias como para estar regalando el dinero”, expuso al pie del Ángel de la Independencia.

Lamentó que la actual Administración bajó el apoyo al campo, la pesca y la ganadería y disminuyó el presupuesto a la cultura, la educación y no genera empleos.

Los ciudadanos marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia protestando por las políticas públicas implementadas por el Presidente López Obrador.

A un año del triunfo del tabasqueño, los manifestantes critican la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y la desaparición del programa de estancias infantiles.

Los organizadores denunciaron que dentro de la caminata participaron grupos de golpeadores que han agredido a algunos ciudadanos, incluso, sobre el templete en el Monumento a la Revolución dos hombres protagonizaron un enfrentamiento a golpes.

Antes del zafarrancho, el ex candidato presidencial independiente, Pedro Ferriz, dio un discurso.

El periodista afirmó que 2019 es un año de reflexión y el 2020 será uno de los más importantes porque se cambiará el País.

Expuso que en esta Administración los pobres son reducidos a una bandera de lucha.

“Mientras exista pobreza y se conserve, será esta una bandera que va a ondear en tipos de populismo”, afirmó sobre el templete.

Reprochó que México se ha acostumbrado a ser el País de las obras inconclusas.

A través de twitter y facebook, personajes como el ex Presidente Vicente Fox realizaron un llamado para que inconformes se congregaran en diversas plazas de las 32 entidades federativas.

En Hermosillo decenas de personas se reunieron en las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Unison.