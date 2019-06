Logra el Tri sufrido triunfo

Fue como si el #NoEraPenal supiera de su aniversario.

Una pena máxima mal marcada en contra de México puso a temblar al grueso de los casi 71 mil espectadores en el NRG Stadium ya que provocó el 1-1 contra Costa Rica, que obligó al tiempo extra y luego a la tanda de penales.

Esta vez el siempre seguro Raúl Jiménez, que había anotado para México al minuto 44, falló, pero Guillermo Ochoa paró el tiro de Keysher Fuller en la muerte súbita, con lo que el Tricolor avanzó a Semifinales de la Copa Oro, en donde enfrentará a Haití.

Luis Montes, Roberto Alvarado, Jesús Gallardo, Héctor Moreno y Carlos Salcedo, desde los once pasos, mostraron el temple que tanto exige Martino.

El 1-1 era injusto en la pizarra, no porque los ticos no hubieran mostrado buen futbol, sino porque el “Chaka” Rodríguez tocó primero la pelota y fuera del área al barrerse a Joel Campbell, al 50′, penal que acertó Bryan Ruiz. Antes, al 44′, Raúl había adelantado a México.

En el día en que todo México recordó a Arjen Robben, un tico quiso quitarle protagonismo.

Si faltaban ingredientes, Andrés Guardado se lesionó y Jonathan dos Santos salió tocado. ¿Otro 29 de junio maldito?

Al inicio del tiempo extra, el inmueble que registró récord de asistencia en Copa Oro (70 mil 778 espectadores) parecía un velorio. Los ticos mermaron la confianza del aficionado mexicano que sólo despertó al gritar el “eeehhh pu”. Y otra vez a callar.

México encontró un rival respondón en una jornada de sorpresas mundiales en la que cayeron Uruguay y Canadá en el futbol varonil y Alemania en el femenil.

El Tri se sobrepuso al 86 por ciento de humedad, a las lesiones, a la frustración por la pelota que Carlos Rodríguez reventó en el travesaño, al miedo tras el atajadón de Memo en tiempo extra a remate de Jonathan McDonald, a esos penales que esta vez no pudieron atormentar a los mexicanos, más allá del susto,