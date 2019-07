En Sonora, la caballada no está flaca; sobrarán candidatos a la gubernatura en 2021

El Senador con licencia Alfonso Durazo Montaño, necesita disminuir la violencia en el país para poder aspirar a la candidatura del partido Morena a la gubernatura de Sonora. Si la Guardia Nacional le funciona como lo tiene planeado, podría ser no solo gobernador, sino presidente de México, tomando en cuenta que tiene todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Alfonso es una de las personas de más confianza del Primer mandatario, por lo que todo es posible.

Durazo Montaño, actualmente ocupa el cargo de secretario de Seguridad Pública federal y creador, con el Visto Bueno del presidente, de la Guardia Nacional, finca su futuro político en poder combatir y eliminar la delincuencia organizada en el país, situación nada fácil. Es todo un reto para un político que quiere ser gobernador de Sonora. Sí, es un reto, pero no imposible, por lo que Alfonso está seguro poder cumplirle al pueblo de México y a su jefe Andrés Manuel.

El político sonorense, originario de Bavispe, municipio ubicado en los límites con Chihuahua y los Estados Unidos, al noreste de la entidad, es una persona preparada y talentosa, exsecretario particular del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, secretario particular del expresidente de México, por el PAN, Vicente Fox Quesada y ahora hombre cercano al dueño del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional, Andrés Manuel López Obrador.

No sé si esta falta de ideología le ayude a le perjudique en una campaña en busca de la gubernatura de Sonora, porque no podrá hablar mal del PRI, ni del PAN, menos de los otros partidos de izquierda, que fueron alianza de Morena para llevar a la presidente a López Obrador y a él, Senador de la República. Todo dependerá con la fuerza que llegue López Obrador a las elecciones de 2021, pero, sobre todo, cómo le vaya a él como secretario de Seguridad en el país.

Además, Durazo Montaño, no es el único que quiere ser candidato a Gobernador de Sonora por los partidos llamados de izquierda. También está la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas (Morena-PAN); Ana Gabriela Guevara Espinoza (Morena-PT); Llily Téllez García (sin partido), pero Senadora por Morena; Arturo BoursGriffith (sin partido), suplente de Alfonso Durazo por Morena. Se podría agregar a Jorge Taddei Bringas, militante de izquierda, pero él dice que no. ¿Será cierto?

Ernesto Gándara y Miguel Ernesto Pompa buscarán la candidatura a gobernador por el PRI

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hay dos más que destapados, el exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou y el actual secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella. Aunque por ahí leí en una columna que también anda alborotado el secretario de Salud, Enrique ClaussenIberri, que no lo creo. Enrique seguirá con la Gobernadora Claudia Pavlovich hasta el final de su mandato. Aunque tiene los tamaños para ser tomado en cuenta por el PRI.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) está más que listo el exdiputado federal dos veces y exalcalde de Guaymas, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que ya tiene “un mundo” dentro de la política, con una amplia experiencia en lo administrativo. El Toño sería muy buen candidato y un excelente gobernador de Sonora. Acción Nacional también tiene al reelecto alcalde de Puerto Peñasco, Ernesto “Kiki” Munro López, que ha hecho un magnífico trabajo en ese centro turístico.

Nos comentaban ayer que el senador Damián Zepeda Vidales, también buscará la candidatura a gobernador por el PAN, al igual que el diputado local, Gildardo Armenta, ambos muy conocidos y reconocidos en las filas del blanquiazul. KikiMunro podría verse afectado en caso de buscar la candidatura panista, ya que su señor padre, mi amigo, Ernesto Munro Palacio, es el actual dirigente de su partido. Kiki es un joven con mucho futuro político, qué mejor que aprovecharlo.

Lo que sí es cierto, la “caballada” está bien, no está flaca, como ha sucedido en otros años, lo difícil será para los candidatos es convencer a los ciudadanos a que se presente a las urnas a votar, porque a como se registraron las pasadas elecciones en el país, la ciudadanía cada vez se aleja más de las casillas. Hay que recordar que en las próximas elecciones del 2021 no habrá un López Obrador que llene las urnas, como sucedió en los procesos electorales del 2018.

Me voy de vacaciones para “recargar pilas”; regreso pronto, con el favor de Dios

Siento que mi cuerpo me pide un descanso, por lo que, con su permiso, me tomaré una semana de vacaciones para “recargar pilas”. En mis 44 años dentro del periodismo diario, son pocas las veces que he salido de vacaciones en forma oficial. Ahora, espero regresar, con el favor de Dios, “como nuevo”. Me alejaré de la grilla por una semana y terminaré de leer algunos libros que tengo empezados.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso la próxima semana, con el favor de Dios… Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos