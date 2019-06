Sale igual de “Pinocho” gobierno de AMLO

Sale igual de “Pinocho” gobierno de AMLO…Y ahora sí que a los que les queda aquello de que, ¡más Pinochos o mentirosos y se mueren!, es a los del nuevo gobierno federal de la llamada Cuarta Transformación, por como una vez más incumplieran con la tan prometida terminación de la carretera Cuatro Carriles Estación Don-Nogales, que según esto ahora concluirían en junio, pero nomás no. ¡Zaz!

Si toma en cuenta que ni con la palabra empeñada del “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, pudo finalizarse en tiempo y forma esa tan esperada obra carreteril de 652 kilómetros, y que ya tiene más de cuatro años modernizándose, pero a la que por lo que se ve todavía le falta mucho trabajo, de ahí que sea obvio que aún va para largo, en aras de que pueda concluirse. De ese pelo.

Ya que con la llegada de la nueva administración con el sello político de Morena, con López Obrador a la cabeza, prometieron que ya la dejarían lista para abril o para mayo, como dice la canción, pero al incumplir después dijeron que para el presente mes, aunque lo cierto es que nuevamente volvieron a quedarle mal a los sonorenses, ante lo que se deduce que será hasta el próximo 2020 cuando la finalicen.

Casi por nada es que de entrada Andrés Manuel ya se “lavara las manos”, al “tirarle la bolita” al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, luego de que anunciara que lo requeriría para que rindiera cuentas claras, en torno al porque de la eternizada modernización de esa rúa internacional que continúa sin ser un realidad, como lo habían casi jurado y perjurado. Ni más ni menos.

O séase que así han ido de promesa en promesa, como los buenos políticos, pues en la anterior gestión presidencial de Enrique “El Bailador” Peña Nieto, igual manejaron que terminarían para agosto del 2018, pero después cambiaron la fecha para antes del 1 de diciembre de ese mismo año, y ahora se da por descontado que “se irá” el 2019, y seguirán en las mismas, por no apreciarse mayores avances. ¡Ñácas!

Así han estado esos negligentes atrasos, lo que explica del porque de esos aplazamientos, con todo y que casi dobletearon el costo de la reconstrucción de esa vía asfáltica, al de los $12 mil millones de pesos inicialmente presupuestados, rebasar los $20 mil “melone$”, pero sin que se sepa que hayan sancionado

E$ la punta de la madeja ex titular de Pemex…Con el que vaya que han destapado la cloaca, referente a la corrupción que siempre le echaran en cara al ex “Presi” de la Nación, Enrique Peña Nieto, es con el caso del acusado de rata y lo “píor” de Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, por el rosario de corruptelas que le han sacado a flote, de ahí que hasta una orden de aprensión giraran en su contra. ¡Palos!

No en balde del sentir general que hay, de que ante esa estela de ratería$ y exce$o$ cometidos por Lozoya Austin, con cargo el presupuesto, es que pondría convertirse en la punta del iceberg, tocante a esos millonarios desvíos y lavados de dinero, como los que le están achacando, y que es por lo que anda huyendo, y hasta ya diciendo que sólo recibía órdenes de Peña Nieto, al que incluso está desconociendo.

Toda vez que el ex de Petróleos Mexicanos (Pemex) es señalado de haber realizado una compra millonaria con dinero público, al adquirir la planta chatarra de fertilizantes de Agro Nitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), cuyo dueño era su amigo, Alonso Ancira, al que no por nada semanas atrás ya detuvieran en España por esa tran$a…ción que se aventaran, pero ya lo liberaron.

Eso luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelara que 12 días después de que Pemex autorizara esa vaquetonada o adquisición de esa planta, un abogado y ex directivo de AHMSA adquirió en representación de la esposa de Emilio una residencia de lujo en la playa de Ixtapa, con un valor de 1.9 millones de dólares, por lo que así estuvo la “mochada”. Así la leperada.

Además de que igual se diera vuelo con los aviones y helicópteros de esa paraestatal, para viajar desde su casa hacia la Torre de Pemex, y a diferentes sitios turísticos, siendo el mismo que hiciera negocio con la termoeléctricas de Empalme, de ahí el porque ya ha $alpicado a otros ex funcionarios, como el de Hacienda y Energía, Luis Videgaray y Pedro Joaquín Codwel, nomás para empezar, o abrir boca.

$on “una minita” de oro toma de ca$etas…Y por si quedaban dudas del de a cómo la impune toma de ca$etas de la carretera de Cuatro Carriles se ha convertido en una minita de oro o un negociazo redondo para quienes las llevan a cabo, ahí tienen el como dos grupos se están disputando la de Esperanza, en la zona cajemense, al punto de estar “boteando” al mismo tiempo. Increíble pero cierto.

A ese extremo es que aflorara que ya está la pugna entre los autonombrados activistas Por el Libre Tránsito por Sonora, y el de Mujeres Activas de Cajeme, para determinar quien se queda con esa área de peaje en la que dan el paso libre, a cambio de una “cooperacha” que piden, de ahí el porque hasta ya se perdiera el sentido de esa lucha, que dizque era para que las quitaran y ya no cobraran cuotas. ¡Ajá!

Es por eso que pretextos no les han faltado para pelearse por ese botín que obtienen todos los días y del que no le reportan cuentas a nadie, por como unos están por el Libre Tránsito por Sonora, y lo que son las Mujeres Activas porque ya se extienda a todo México, y que es por lo que aparecieron, al no estar de acuerdo con los primeros, por como según ellas se limitaron en esa pretensión de eliminación. ¡Tómala!

Pero por encima de esas excusas para seguir llenándose los bolsillos lana, a partir de tener bloqueadas esas vías carreteras o también identificadas como casetas de robo, que administra Caminos y Puentes Federales (Capufe), a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo cierto es que ya llegó el nuevo gobierno de Morena con Andrés Manuel López Obrador, y no les han ido a la mano.

Y ciertamente que es de esperarse que así sigan, si se analiza que lo que es en la SCT ni delegado hay, como para se proceda en consecuencia, como sería metiéndole presión a las presuntas demandas penales que ya hay por bloquear las vías de comunicación, de lo que se deduce que más bien no hay voluntad para actuar, derivado del como le han dado un sesgo político, porque al único que han detenido lo liberaron.

Siguen llegando a cuentagotas camiones…Con todo y que ha sido a cuentagotas, pero la que no deja de ser una buena noticia, es que a partir de la próxima semana ya se estarían integrando al sistema de transporte urbano de Hermosillo doce camiones nuevos a las líneas 8, 9 y 16, con lo que ya sumarían 87 los que operan desde que iniciara el proceso de renovación de la flotilla vehicular. Así el avance.

Pues a partir de lo ventilado por el director del Transporte del Estado, Carlos Morales Buelna, durante el fin de semana entrarán a circular de tres en tres diarios, para que ya el venidero “San Lunes anden transitando esa media docena de unidades, que son de la marca Mercedes Benz; mientras que en el transcurso de julio proyectan incorporar ocho más, y al finalizar tendrían un total de 140. ¿Será?

Y es que derivado del plan proyectado, y al que se comprometieran las dos empresas que ganaran la concesión para llevar a cabo esa prestación, como son Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, para octubre esperan que ya todos los ruleteros sean nuevecitos, para retirar a los que parecen “botes mezcleros” y que aún están activos, siendo un suplicio para el pasaje. ¡Ups!

Por encima de que los que ya le pusieron peros a esa renovación, son los de la organización ciudadana, Vigilantes del Transporte, al por voz de Alfonso López Villa, advertir que esos “rulas” que han puesto en operación, no poseen las características tecnológicas que se especificaran en la convocatoria de la licitación que promoviera el Gobierno del Estado, lo que irá en detrimento de los pasajeros. ¡Pácatelas!

Porque partiendo de las normas oficiales establecidas, deben tener una modalidad de cobro con tarjeta, así como contador de personas, medición de temperatura al interior, cámaras de vigilancia, entre otras especificaciones, de ahí que señalen que eso provocaría un caos entre el estudiantado, cuando inicie el próximo escolar, ya que no podrán identificar al alumnado para no cobrarle. A ese punto el déficit.

