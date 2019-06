Vandalizan estudiantes el Parque Madero

Aunque existe mucha presencia de indigentes en las instalaciones del Parque Madero, los que causan más daño a ese espacio son los estudiantes quienes vandalizan y arrojan la basura al suelo, informó el presidente del Patronato, Germán Cazares Sánchez.

Señaló que constantemente acuden grupos de estudiantes y causar daño a las instalaciones de los baños, además de que no depositan la basura en su sitio.

“Hablando francamente, los que más dañan son los estudiantes que van a pasar el rato en el parque y que se meten a las instalaciones de los baños y los rayan, especialmente el de mujeres; es una tristeza que el baño de mujeres sea el más sucio de todos”, expresó.

Cazares Sánchez mencionó que los indigentes son otro problema que tienen en el parque, ya que estos generan molestia a los visitantes al acercarse a pedirles dinero o los asustan al andar en estado de ebriedad.

“La cuestión de los indigentes sentimos que es un problema que está fuera de las manos y que toda la ciudad lo está sufriendo”, dijo el presidente del Patronato del Parque Madero.

Resaltó que desde la administración pasada el Patronato recabó 500 firmas y solicitó formalmente al Ayuntamiento la reubicación de la Casa Amiga, ubicada contra esquina del parque y donde asisten a personas en situación de calle y les dan alimento, que pese a que se trata de una noble labor, los que no alcanzan a comer o quedarse ahí, van a parar al Parque Madero.

Fue una propuesta que tengo entendido el particular esta en búsqueda de la reubicación, pero yo entiendo que no es fácil reubicarse, sobre todo si es una causa social, es difícil conseguir fondos para hacerlo. Respeto mucho lo que están haciendo porque alimentan al día entre 50 y 70 personas, y sin así no es suficiente”, dijo.

Sin embargo, insistió que es necesario reubicar dicho albergue para que los indigentes no causen molestia a los visitantes del parque y vecinos de los alrededores.