Sorprende con emotivo discurso Lady Gaga en Stonewall

La diva encendió una manifestación en que miles conmemoraron el cincuenta aniversario del movimiento de derechos LGBT

Lady Gaga encendió el viernes una manifestación en que miles conmemoraron el cincuenta aniversario del movimiento de derechos LGBT, exhortando a la multitud a honrar el pasado usando su “poder” para extender y defender medio siglo de conquistas.

La manifestación, que es parte de una serie de eventos del Orgullo Mundial en Nueva York esta semana, conmemoró el levantamiento de Stonewall del 28 de junio de 1969.

Temprano en la mañana, los clientes de un bar gay de Greenwich Village llamado Stonewall Inn se manifestaron desafiando el acoso policial, lo que provocó días de disturbios en las calles de Manhattan.

Vestida con una chaqueta con los colores del arcoíris y botas altas, dijo que el levantamiento de Stonewall fue el momento en que las personas LGBT expresaron que “ya era suficiente”.

“Puede que algunas personas no me consideren parte de esta comunidad, pese a que a veces me gustan las chicas. Nunca degradaría la lucha que han soportado. Tienen poder. Son muy, muy poderosos y espero que sientan ese poder hoy”.

La manifestación, organizada por NYC Pride, es parte de un mes de eventos que incluirán el domingo lo que los organizadores creen que será el mayor desfile del orgullo gay de la historia.

Se esperan unos 150 mil manifestantes y millones de espectadores, con cuatro millones de personas de visita en Nueva York esta semana.