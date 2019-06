Impulsa Gobernadora desarrollo de municipios serranos

Durante una gira de trabajo por Bacadéhuachi, Nácori Chico, Bavispe, Bacerac y Huachineras, la mandataria dialogó con habitantes, escuchó y resolvió problemáticas

Con el acercamiento directo con los ciudadanos, escuchando y resolviendo sus necesidades, estrechando su mano uno por uno, es como la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano impulsa el desarrollo en las comunidades de la entidad.

En una intensa gira de trabajo por la Sierra Alta de Sonora, completó la visita a 54 municipios en su tercera vuelta por el estado. En esta ocasión entregó obras de pavimentación, reconstrucción de carreteras y acciones de vivienda para los ciudadanos de Bacadéhuachi, Nácori Chico, Bavispe, Bacerac y Huachinera.

Durante esta gira benefició a los pobladores de los cinco municipios con acciones de vivienda, sacos de cemento, estufas ecológicas, láminas galvanizadas y cubetas de impermeabilizante.

En Bacadéhuachi, Pavlovich Arellano, acompañada de Manuel Madrid Galaz, presidente municipal, y de Elia Sallard Hernández, directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, cumplió con su palabra al entregar material para la construcción de cuartos habitacionales para que los habitantes de la comunidad cuenten con una vivienda más digna; además, este municipio es uno de los beneficiados con un camión nuevo para que los estudiantes se trasladen con seguridad al Cecytes Granados.

En Buena Vista, comunidad de Nácori Chico, junto al presidente municipal, José Luis Portillo Arvizu, la mandataria estatal entregó la obra de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Buena Vista.

Además, gracias a la intervención de la mandataria, al entregar un camión escolar del programa de Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (MOVEER), no se cerrará el Telebachillerato de Nácori Chico, ya que los estudiantes de las comunidades más alejadas podrán asistir a sus clases.

Por otra parte, serán 150 familias las que se beneficien con los trabajos que se realizarán para el proyecto de línea de distribución eléctrica Nácori Chico-Mesa Tres Ríos esto debido a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, por lo que agradeció su apoyo a Leopoldo Rodríguez Soto, subgerente de Planeación, Proyectos y Construcción CFE, Distribución Noroeste.

Como parte de su visita a la Sierra Alta, Pavlovich Arellano inauguró el edificio del ayuntamiento de Bavispe, el cual recorrió acompañada de Cornelio Vega Vega, presidente municipal, quien agradeció las gestiones que ha realizado en beneficio de los ciudadanos de la comunidad.

“Ha sido un grato gusto, un privilegio, un honor poder servir a los sonorenses, y lo voy a hacer hasta el último día de mi mandato con mucha convicción, con mucho amor por lo que hago, porque a mí me duele lo que les duele a ustedes, a mí me interesa mi gente, me interesa que vivan bien, que vivan mejor, quisiera resolver todos los problemas, no puedo, no tengo una varita mágica, pero sí sé que hoy, después de casi cuatro años, la gente en Sonora vive mejor”, aseveró.

De voz de Manuel Ibarra Salgado, director general de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, la gobernadora y la presidenta municipal de Bacerac, Alba Luz Ferra Martínez Sañudo, escucharon lo referente a los trabajos que se hicieron para la conservación de 21.5 kilómetros de la carretera El Coyote- La Morita, la cual beneficia a 5 mil 138 habitantes de la región.

Para concluir su gira de trabajo por la Sierra Alta de Sonora, la mandataria visitó en Huachinera a la señora Martha García Ruiz, a quien le entregó las llaves como beneficiaria de un Cuarto Rosa, con lo cual ahora su vivienda es más digna y segura. La acompañó el presidente municipal, Jesús Manuel Rojas Barreras.

“Muchas gracias por recibirme, yo estoy para servirles, para cumplir con ustedes en cada uno de los lugares a donde voy, para mí no hay municipio grande ni pequeño, todos los municipios merecen ser atendidos, merecen ser tomados en cuenta, porque no hay sonorenses ni de primera ni de segunda, para mí todos son importantes, todos valen la pena, y a todos tengo que atender”, concluyó.