Salma Hayek podría unirse al Universo Marvel

Ahora que con la llegada de Spider-Man: Lejos de Casa se cerrará el ciclo de la Saga del Infinito en el MCU; Marvel ya está preparando el terreno para su Fase 4, de la cual su proyecto más avanzado y el que más llama la atención es The Eternals, pues mostrará la parte cósmica/divina de este universo cinematográfico. Hasta el momento, el filme se ha llenado de nombres interesantes, siendo la mexicana Salma Hayek la próxima actriz que se podría sumar al elenco.

De acuerdo con un reporte de The Wrap, la interprete estaría en pláticas finales para tener un papel en la obra, el cual no se ha revelado como tal, aunque se cree que no sería una de “Los Eternos”, pues el rol para el que la estarían buscando sólo es descrito como “Mature Latin Woman”; por lo que es probable que su participación fuera menor. Aún así, es de destacar su posible participación, pues sería la primera persona nacida en México que estaría en una película de Marvel, además de que sería su primera incursión en el género de superhéroes.

The Eternals está planeada para estrenarse en 2020, por lo que su producción iniciaría a finales de este 2019; siendo dirigida por Chloe Zao, con un guión de Matthew y Ryan Firpo; aunque ningún actor está confirmado del todo hasta el momento, se espera que Angelina Jolie y Keanu Reeves puedan ser los protagonistas de la historia; además podría ser la primera película que introdujera a un superhéroe homosexual en la películas de este género.

Los Eternos son el origen de los poderes en Marvel

Algo interesante de la saga de The Eternals, cómic escrito por Jack Kirby en la década de los 70, es que le da un sentido al origen de los poderes y la mitología en la Tierra. De acuerdo con la publicación, los Eternos es una raza de seres celestiales que llegaron al planeta hace 5 millones de años, dando pie a varios de los eventos de las mitologías clásicas del mundo, principalmente la Griega, de hecho ellos son los dioses griegos de Marvel, en cierto modo. Además, en algunas versiones, sus relaciones con los humanos da como resultado las mutaciones.

Algo curioso es que, en el impreso, los pobladores de Titán, incluido Thanos, eran manejados como una parte de la raza de Eternos, lo cual podría explicar su aparición en el MCU; aunque no se sabe si adaptarán la historia tal cual o presentarán una nueva interpretación.

Fuente: SDP noticias