“¿Por qué no?”, dice AMLO por participación de religiosos en la Cartilla Moral

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se viola el artículo 130 constitucional sobre laicidad del estado al invitar a religiosos a que colaboren en la difusión y análisis de la Cartilla Moral.

López Obrador dijo que el promueve la libertad religiosa y no le da prioridad a ninguna religión, además celebró a todo el que promueve este documento de Alfonso Reyes, el cual señala valores universales.

“Ojalá todos hagamos lo mismo (difundirla), ¿por qué no? Es que no hay ninguna violación al estado laico, es muy importante definir es que no haya una religión oficial o predilecta, que el estado no tenga preferencia por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o no creer”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. PRESIDENTE

Celebró que todo al que difunde la Cartilla Moral: religiosos, logias, asociaciones, ateos, agnósticos. “¡Qué vivan los valores, que reine lo espiritual!”.

Hoy el periódico El Sol de México publicó que al menos ocho grupos religiosos -la mayoría católicos- han sido invitados para analizar la Cartilla Moral que derivará en la Constitución Moral.

Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Fraternidad de Logias Masónicas y la Gran Logia del Valle de México, son algunas de ellas.

Desde enero, el gobierno federal ha difundido la Cartilla Moral durante la entrega de programas sociales a adultos mayores para promover valores. También está disponible para descargar en Internet.

Se tiene previsto que el próximo 31 de julio se apruebe el texto final de la Constitución Moral, la cual está basada en este documento y no será prohibicionista ni restringirá libertades.

Fuente: SDP noticias