Poncho de Anda, una víctima más de Raquel Bigorra

Raquel Bigorra sigue sumando enemigos, ahora que Daniel Bisogno la exhibió en el programa de espectáculos “Ventaneando” donde la acusó de vender a una revista información sobre su divorcio, nuevas víctimas comienzan a surgir.

Ahora es el presentador Poncho de Anda quien asegura la cubana hizo todo por dañar su reputación y la de Ingrid Coronado.

Cabe recordar que en 2015, Ingrid y Poncho fueron relacionados sentimentalmente. En aquel momento la revista TVNotas maliciosamente informó que ellos sostenían un torrido romance sin importantes la enfermedad por la que atravesaba Del Solar. La nota no solo dañó la reputación de Ingrid sino la de Poncho, quien está casado con la pintora colombiana Lina Amashta.

De acuerdo con el conductor mexicano, a Raquel no le gustó que Poncho formara parte de Venga La Alegría por lo que usó sus influencias para sacarlo y una vez logrado el objetivo lo usó para dañar a Coronado.

“Cuando yo caigo de la gracia de Raquel Bigorra, que fue muy rápido a los 3 meses que yo llegué al programa, ella fue directamente a hablar con Roberto Romagnoli que era nuestro jefe, le pidió que me sacará del programa. Ella quedó ardida por cosas que le pasaron en la vida y de la que yo era ajeno de una venganza personal de la que yo no tenía nada que ver. Yo sé que Raquel Bigorra no hizo esto sola (fabricarle un romance con Ingrid), hubo gente que la ayudó…Sacaban notas toda la semana, sin pruebas, simplemente sacando mentiras porque era el trabajo de desprestigio cuyo objetivo final era acabar con la carrera de Ingrid Coronado”

Finalmente De Anda deja claro que nunca pudieron comprobarles nada porque simplemente no existía.

Fuente: SDP noticias