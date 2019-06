Llegan 12 camiones nuevos de trasporte público a Hermosillo. Qué bien

Las nuevas empresas concesionarias del transporte público, Administración Corporativa de Hermosillo y Movilidad Integral de Hermosillo, le están cumpliendo a los usuarios del servicio público de camiones urbanos, al adquirir 12 nuevas unidades que entrarán en servicio la próxima semana, informó el director general de Transporte en Sonora, Carlos Morales Buelna. Señaló que la meta es contar con 250 unidades nuevas para el próximo mes de octubre.

“Estas unidades cuentan con aire acondicionado y con tecnología de primera y se irán incorporando conforme se le instalen los equipos para el sistema de cobro, el GPS, el contador de pasajeros, por lo que para el próximo martes estarán las doce unidades ya en las calles en servicio”, aseguró. Además, informó que para la próxima semana llegarán otros 29 camiones para sumarse a las 75 que ya circulan en las calles de Hermosillo.

Jorge Casahonda, representante de la empresa Administración Corporativa, indicó que las nuevas unidades se destinarán a las rutas en las cuales operan camiones emergentes.

“Ya se realizó una previsión de las unidades que acaban de llegar, que vienen de Monterrey, de la ciudad de México y otros de Tlalnepantla, por eso se checa el sistema de aire acondicionado y la tecnología con la que cuentan; son vehículos Euro 5, que cuentan con aditamento que permite reducir los óxidos de nitrógeno a la atmósfera”, comentó.

Señaló que Administración Corporativa de Hermosillo, espera el arribo de 20 unidades más durante la próxima semana y el resto corresponde a la empresa Movilidad Integral de Hermosillo, y adelantó, que para finales del mes de julio se tendrá el doble de camiones nuevos de los que circulan en estos momentos. Casahonda explicó que siguen en el proceso de capacitación a choferes, mujeres y hombres que se han interesado por ser parte de la plantilla laboral de este nuevo sistema.

Salud y educación mis prioridades: Gobernadora Claudia Pavlovich

Prevenir en materia de salud, antes de tener que llegar a un hospital, preocupar a la familia o tener que lamentar una enfermedad, es el objetivo de la nueva “Cartilla de cuidado médico” que presentó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. En el Centro de Usos Múltiples, donde también hubo una Feria de la salud para brindar diversos servicios y beneficios a los cientos de usuarios que asistieron, la mandataria sonorense subrayó la importancia del nuevo programa, que funciona a través de un dispositivo móvil con acceso a Internet.

A través de esta Cartilla, que contiene un código QR, explicó la gobernadora, el ciudadano y el personal médico tendrán acceso de forma rápida al historial clínico, además de una “línea de vida”, a fin de que el paciente conozca las acciones preventivas recomendadas de acuerdo a su edad y sexo.

“Siempre vamos un paso adelante porque me interesa mucho la salud y la educación, esos son mis temas principales, los tengo que atender y lo hago con mucho gusto porque es mi obligación, pero por más que yo quiera atender estos temas, sí ustedes no se ponen las pilas, si ustedes no se revisan, no podemos hacer nada, porque ni modo que los lleve a fuerzas al hospital, o con el doctor”, enfatizó al exponer que esta herramienta es justo para ayudar en la tarea de prevención.

La gobernadora Pavlovich felicitó al secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri y al personal de la dependencia a su cargo, por el desarrollo e implementación de esta nueva Cartilla, que además está vinculada a los programas: Ponte frente al espejo, Casa saludable, Vale la pena esperar, Citas con médicos especialistas y Médico en tu familia, para un seguimiento puntual.

Lo importante, subrayó la titular del Ejecutivo en Sonora, es poner cada quien de su parte y ser una comunidad solidaria, que ayude a identificar a las personas más vulnerables para brindarles atención oportuna y de calidad… “Ya llega uno todo desbaratado al hospital, pues ya para qué pues, lo importante es antes: la prevención, sobre todo en los adultos mayores, pero también en los jóvenes, cuídense por favor, cuídense ustedes, quiéranse ustedes, pónganse atención ustedes”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, destacó que Sonora es el primer estado en el país en poner un funcionamiento la Cartilla de cuidado médico, que contiene información general de los pacientes. “Este es un gran ejemplo que nos da toda esta gente, gobernadora, porque todos los que están aquí tuvieron el cuidado y la prevención de venir por su Cartilla de cuidado médico, y yo creo que es muy importante, que en Sonora, y Hermosillo, somos los primeros en todo el país en tener este expediente clínico electrónico en la mano”, aseguró.

Josefina González Méndez, quien recibió su Cartilla de cuidado médico de manos de la gobernadora Pavlovich reconoció y agradeció el esfuerzo que las autoridades realizan para mejorar la salud y calidad de vida de los sonorenses… A la fecha, se han entregado 350 Cartillas de cuidado médico, número que irá incrementando conforme los usuarios se acerquen a las unidades de salud.

