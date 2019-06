Christian Chávez estuvo a punto de perder su trabajo en RBD por revelar que era gay

Para Christian Chávez no ha sido fácil ser quien es en el ámbito laboral al punto de que estuvo cerca de perder su participación en la telenovela que lo catapultó a la fama en los primeros años del siglo XXI.

En entrevista con Adela Micha, el actor y cantante habló públicamente de sus preferencias sexuales, su identidad y lo que padeció laboralmente cuando interpretó al entrañable Giovanni. A sus 35 años de edad todavía lamenta que durante las grabaciones algo tan sencillo y natural le trajera enormes problemas entonces y todavía en fechas recientes.

Hace doce años simplemente le dijeron que su carrera como actor se había acabado porque “la gente” no quería personajes protagónicos interpretados por homosexuales.

“Me dijeron: ‘Se acabo tu carrera como actor aquí’, o sea, de plano, hace 12 años me dijeron: ‘Un personaje protagónico aquí ya no se te pude dar, la gente no te va a creer, la gente no quiere esto, las marcas no se quieren ver involucradas en esto”.

Chávez recordó que su homosexualidad salió a la luz por unas fotografías de su boda, justo cuando RBD estaba en su mejor momento, por lo que la empresa le ofreció la opción de mentir y decir que se trataba de un montaje.

Esta lamentable propuesta la platicó a sus compañeros de Rebelde; ellos en respuesta lo apoyaron y por ello decidió emitir un comunicado para decir la verdad.

“Dije bueno, me voy a dedicar a la música, pero varios directores de radio en México le dijeron al propio EMI, que ya no existe, pero en ese momento le dijeron: “No apoyamos música homosexual”. El actor y cantante concluyó diciendo que le agrada saber que las cosas han cambiado y ahora Televisa tiene novelas protagonizadas por parejas homosexuales como el caso de Aristemo y Juntos, el corazón nunca se equivoca”.

Aquí te dejamos la entrevista

Fuente: SDP noticias