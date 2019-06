Capitana de EU confirma su boicot a Trump

La capitana de la selección femenina de futbol de Estados Unidos, Megan Rapinoe, confirmó que no irá a la Casa Blanca después del Mundial de Francia 2019 si hay una eventual invitación para una recepción del presidente Donald Trump, que ayer le había pedido “respeto” a su país.

Mantengo mis declaraciones sobre no ir a la Casa Blanca”, declaró la atacante estadunidense en el preámbulo de una conferencia de prensa en París, en la víspera del duelo del ‘Team USA’ contra Francia en cuartos de final del Mundial.

Rapinoe animó a sus compañeras a pensar también si acudirían a una cita así “con una administración que no piensa como nosotras y que no lucha por las mismas cosas por las que luchamos”.

“No voy a ir a la jodida Casa Blanca”, había dicho Rapinoe en un corto video publicado el martes por la revista Eight by Eight.

El presidente estadunidense había dedicado una serie de tuits a Rapinoe el miércoles.

“Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas”, escribió Trump.

¿Piensa Rapinoe que es más popular en Francia tras su toma de posición contra Trump? “¡Creo que ya era popular! Había jugado antes aquí”, sonrió este jueves.

La capitana estadunidense cree que no desestabilizará a su vestidor con este asunto político: “No, no estoy para nada preocupada por eso”.

La actual delantera del Orlando Pride se unió al movimiento de boicot del himno estadunidense que impulsó en 2016 el jugador de futbol americano Colin Kaeperick, que denunció violencia policial contra la población negra en Estados Unidos.