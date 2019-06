Presenta gobernadora programa Ponte frente al espejo

A través de una aplicación de teléfono celular los interesados podrán recibir asesoría médica y sicológica para superar depresión y otros males emocionales

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, presentó el programa “Ponte frente al espejo”, el cual busca apoyar a salir de cuadros depresivos a personas que padecen ésta y otras enfermedades mentales, mediante el uso de una plataforma digital para un diagnóstico oportuno.

Ante la presencia de representantes del sector salud, educación, empresarial, social y funcionarios públicos, la mandataria estatal se comprometió a trabajar para ayudar a quienes viven con problemas emocionales, los cuales llevan a la persona a muchos lugares como el suicidio, no querer trabajar, no querer levantarse cada día, tener ansiedad, trastornos alimenticios, entre otros.

“Me voy a partir el alma para que el programa pueda hacer la diferencia”, anotó la Jefa del Ejecutivo Estatal a subrayar que se personal especializado diseñó una aplicación que será compartida en escuelas y en todos los espacios posibles, para saber cómo están los sonorenses emocionalmente, si en estado verde, amarillo o rojo.

“Para el quebranto de la salud emocional no hay clases sociales, ni género, ni capacidad intelectual, solamente surge una chispita que nos lleva a otros lugares”, abundó Pavlovich Arellano.

“Hay que trabajar con nuestras emociones, hay que trabajar con nuestro pensamientos, la mente es la loca de la casa, sin duda, no dejen que agarre monte, no dejen que sus pensamientos los vayan traicionando, en esta vida uno viene a ser feliz, viene a vivir la vida, no que la vida te pase por enfrente sin vivirla o sufrirla, que son las dos cosas”, señaló la gobernadora.

Con el lema: “¿Qué ves cuando te ves?”, detalló, el programa cuenta con la plataforma digital www.pontefrentealespejo.com y se basa en una App móvil que incluye dos cuestionarios avalados por la Organización Mundial de la Salud para detectar a la población con riesgo de trastornos mentales, a fin de que pueda ser atendida oportunamente.

Comentó que muchas personas han padecido algún problema emocional y no lo externa, es realmente un tabú que atrae muchos problemas en nuestra sociedad.

En tanto, Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud Pública del Estado, comentó que en Hermosillo tiene una población de 950 mil habitantes y se cuenta con 45 psiquiatras, difícilmente se puede atender a todos los que presentan cuadros depresivos.

La propuesta es trabajar con colaboradores que sean promotores básicos de la salud emocional con el uso de la plataforma digital, la cual proporciona una encuesta para medir el nivel emocional, al detectar una situación se canaliza a los especialistas, apuntó.