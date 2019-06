Paola Espinosa defiende su pase a Panamericanos

La clavadista Paola Espinosa defendió su pase a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, luego de que su clasificación fuera cuestionada por Ernesto D’Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara Baja.

“Es molesto que con tanta facilidad se manche una trayectoria y nombre, que he forjado en más de 20 años”, afirmó la clavadista y medallista olímpica en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen.

“Lo que molesta -recalcó- es el desacreditar tan fácil lo que hice, lo que he hecho. Me califican al Campeonato del Mundo y los Juegos Panamericanos, cuando hubo un proceso justo, un proceso transparente, en el que me gané mi lugar”, mencionó.

La dos veces medallista olímpica recalcó que los cuestionamientos de D’Alessio y de Clouthier, sobre los criterios de selección para que Espinosa estuviera en diferentes competencias internacionales, son resultado de la ignorancia y desconocimiento en los procesos de selección deportivos, que “se exacerban en redes sociales”.

Enfatizó que “les falta información”, ya que, dijo, a los Juegos Panamericanos, en Lima, “sólo podemos ir cuatro mujeres y cuatro hombres. A eso se reduce la calificación”.

Esos parámetros, remarcó, “los pone la organización de los Panamericanos, no los pone México”, por lo que llamó a ambos diputados a “informarse, escuchar las otras partes, para poder tener un criterio”.

A ella, agregó, le corresponde “estar en la alberca, tratando de hacer un clavado perfecto. Pero estoy dispuesta a ir a platicar con ellos, para que sepan también la otra parte, porque a veces se cuenta lo que a cada quien le conviene, pero esta es la verdad, la realidad”.

En redes sociales “ha circulado un video donde se suman los puntos de la competencia y hace un puntaje grandísimo, pero eso no sucede en ninguna parte del mundo y creo que eso sí es falta de información”.

A pesar de los cuestionamientos en su contra, Paola Espinosa calificó de positivo el actuar del nuevo gobierno en materia deportiva, aunque destacó que sigue faltando apoyo.

“Creo que vamos muy bien, vamos por buen camino. Obviamente faltan muchas cosas, pero de momento se está viviendo un buen cambio, aunque siempre hace falta más apoyo”, concluyó.