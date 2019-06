Murió Beth Chapman, esposa de Dog the Bounty Hunter

La presentadora de televisión Beth Chapman murió en un hospital de Honolulu a los 51 años de edad, después de una larga batalla contra el cáncer de garganta en fase II.

Chapman estuvo en un coma inducido médicamente poco antes de su muerte.

Fue su esposo, Duane Dog Chapman, quien confirmó la información:

“Son las 5:32 en Hawái, esta es la hora en que se despertaba para caminar por la montaña Koko Head. Sólo hoy, ella caminó por la escalera al cielo. Todos te queremos, Beth. Nos vemos del otro lado”, escribió.

La serie de A&E “Dog the Bounty Hunter” se canceló en 2012. Posteriormente, los Chapman protagonizaron otros reality shows similares, como “Dog & Beth: On The Hunt” de Country Music Television.

Beth Chapman fue diagnosticada en 2017. Meses más tarde, fue considerada libre de cáncer durante el especial de televisión “Beth & Dog: Fight of Its Lives”.

El cáncer de Beth Chapman regresó en noviembre de 2018 y resultó en una cirugía de emergencia.

En mayo, Chapman anunció que había dejado de tomar tratamientos de quimioterapia.

Chapman filmó una serie de televisión poco antes de su muerte.