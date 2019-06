Hijo de Niurka la defiende tras declaración sobre Edith González

Desde su incursión en el mundo del espectáculo, Niurka se ha caracterizado por expresarse, sin restricciones, sobre cualquier tema que le competa o no, aún cuando esto termine en polémica, como recientemente sucedió luego de asegurar que ella es la mejor “Aventurera” sobre Edith González, quien murió el pasado 13 de junio tras perder la batalla contra el cáncer de ovario.

Tal declaración llegó a oídos de Carmen Salinas, quien le pidió a la vedette respeto por “quien ya no está para poder defenderse”. La cubana finalmente se disculpó.

No obstante, el tema aún no concluye ya que ahora es Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, quien sale en su defensa asegurando que las palabras no tienen una mala intención y que es solo una opinión.

“Mi mamá cada vez que da una declaración, y no lo digo porque sea mi mamá lo digo porque siempre lo he visto, lo hace porque tiene una idea de trasfondo. No llama la atención, no arma los demasd… las polémicas que arma por armarlas, las arma porque está defendiendo su idea, está defendiendo su libertad de expresión y está defendiendo lo que ella piensa”

EMILIO OSORIO A LA CUCHARA.

Por otra parte, el protagonista de “Juntos el corazón no se equivoca” participará en la 41 Marcha del Orgullo LGBTTTI a celebrarse el sábado 29 de junio en la Ciudad de México.

Fuente: SDP noticias