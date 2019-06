Apalean Diamondbacks a los Dodgers

Un jonrón de tres carreras del venezolano Eduardo Escobardio a Arizona una ventaja de cuatro anotaciones antes que Los Ángeles consiguiera un out

Un jonrón de tres carreras del venezolano Eduardo Escobardio a Arizona una ventaja de cuatro anotaciones antes que Los Ángeles consiguiera un out, y los Diamondbacks de Arizona navegaron tranquilos el miércoles hacia una victoria por 8-2 sobre los Dodger de Los Ángeles, líderes del Oeste de la Liga Nacional.

Los Dodgers, quienes ostentan la mejor marca de las mayores con 55-27, perdieron apenas por segunda vez en nueve duelos- ambas con Arizona en la serie de tres juegos. Arizona finalizó una estancia como local de nueve encuentros con balance de 3-6.

El venezolano Ildemaro Vargas pegó un doble productor de dos anotaciones, y el lanzador Taylor Clarke (2-3) permitió dos carreras y tres hits en cinco innings.

Los Diamondbacks maltrataron a Tony Gonsolin (0-1) justo en su debut en las Grandes Ligas. Jarrod Dyson abrió con un toque para embasarse, robó segunda base y llegó a tercera cuando Gonsolin no llegó a tiempo a primera para poner out a Tim Locastro en una rola.

Locastro robó segunda, y Pederson no controló una rola del venezolano David Peralta para la primera carrera de los Diamondbacks. A continuación, Escobar encontró un lanzamiento en cuenta de 2-2 y envió la pelota por arriba de la barda del jardín derecho para poner la pizarra 4-0.

Gonsolin, convocado de Oklahoma City en Triple-A para hacer la apertura, duró cuatro innings, permitió cuatro carreras limpias y seis imparables.

Por los Dodgers, el mexicano Alex Verdugo de 3-0. El puertorriqueño Kiké Hernández de 3-0.

Por los Diamondbacks, los venezolanos Escobar de 4-2 con dos anotadas y tres remolcadas, Peralta de 4-1 con dos anotadas y Vargas de 4-1 con dos impulsadas. El dominicano Ketel Marte de 1-1.