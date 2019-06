Recorre gobernadora cinco municipios de Sonora

En una intensa gira de trabajo por los municipios de San Miguel de Horcasitas, Carbó, Opodepe, Rayón, y Ures, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano refrendó su compromiso de seguir trabajando por las personas que más lo necesitan, al entregar obras de pavimentación, vivienda, infraestructura deportiva, vialidades y transporte escolar.

En un cálido recibimiento por los habitantes de Estación Pesqueira y acompañada de Joaquín Munguía Coronado, alcalde de San Miguel de Horcasitas, la mandataria entregó 66 acciones de vivienda como láminas, impermeabilizante, sacos de cemento y tinacos en beneficio de 343 personas que viven en condición vulnerable, para mejorar sus hogares y la calidad de vida de sus familias.

“Decirles que voy a seguir trabajando para ustedes como siempre, de frente, dando la cara y que me da mucho gusto estar aquí en Pesqueira, gracias por invitarme, gracias por recibirme, muchas gracias que me ponen bienvenida a mi casa, así me siento como en mi casa, gracias por el apoyo y decirles que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo todo lo que se pueda para que ustedes vivan mejor, porque eso es lo único que me importa, que tengan una mejor calidad de vida”, expresó.

En el mismo municipio, junto a Elly Sallard Hernández, directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) y de vecinos de la localidad, inauguró la calle Antonio Amarillas; después visitó la casa de la señora Gloria Ochoa Landavazo, quien vive con su esposo y cinco hijos, quien recibió un Cuarto Rosa, el cual agradeció porque antes estaban amontonados.

Luego, la gobernadora Pavlovich se trasladó a Carbó para entregar la obra del campo de futbol que lleva el nombre de Luis Jaime Borrego Flores, destacado deportista oriundo de este municipio y que en la actualidad es entrenador de equipos profesionales en Nuevo León.

En presencia de Fernando Navarro Contreras, alcalde de Carbó, la ejecutiva se acompañó de niños y jóvenes de equipos deportivos de la localidad, y ante los ciudadanos de ese municipio entregó 55 acciones de vivienda, 50 sacos de cemento, 10 estufas ecológicas, 100 láminas, 20 cubetas de impermeabilizante y 10 tinacos.

Además, Pavlovich Arellano, hizo un recuento de las obras que se han realizado en este municipio, entre las que destaca la conservación de la carretera Carbó-Rayón, que recibió la palomita de aprobación de todos sus habitantes para luego acudir a la casa de Manuela Robles Calles, a quien entregó una estufa ecológica, quien agradeció el apoyo.

Remodelan Centro de Salud en Opodepe

En Opodepe se entregaron las obras de rehabilitación del Centro de Salud, instalaciones que se encontraban en completo abandono, y en las cuales ya pueden dar un servicio digno y de calidad a los opodepenses y habitantes de comunidades aledañas.

De manos de Paola López Fernández, alcaldesa de Opodepe, y de la niña Omara Francesca López, la mandataria recibió las llaves del municipio, como muestra de agradecimiento por el apoyo a la comunidad; ante esto se comprometió a gestionar los recursos para la pronta instalación de una antena de telefonía, ya que actualmente los habitantes se encuentran sin señal en gran parte del municipio.

Al llegar a Rayón, después de entregar la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rafael Granillo, la mandataria estatal, acompañada de Jesús Enríquez Contreras, presidente municipal, visitó a la señora Nohemí Cáñez Terán, a quien le entregó las llaves de su Cuarto Rosa.

Antes de finalizar la jornada, Pavlovich Arellano, en presencia de Héctor Gastón Rodríguez Galindo, presidente municipal de Ures; y Fermín Trujillo Fuentes, diputado local, arribó a la comunidad de San Pedro de Ures, donde le entregó una casa a la señora Claudia Isela Canizales, como parte del programa “Vivienda para Todos”; mientras que al señor José Jesús Porfirio Márquez Domínguez le hicieron entrega de un Cuarto Rosa.

En Ures fueron entregadas dos unidades de Moveer para el traslado de estudiantes, lo cual beneficia a jóvenes de Ures, Huépac, Baviáco, Bacoachi y Aconchi, municipios que forman parte de la Zona Económica Especial del Río Sonora.