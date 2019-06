Mujeres solteras y sin hijos son las más felices y sanas, afirman

Nacer, crecer, estudiar, conseguir un buen trabajo, casarse y tener hijos, parecía ser hasta hace poco tiempo la fórmula única y perfecta para alcanzar la felicidad absoluta, pero ahora, todo parece indicar que nada es seguro en este tema: si hacerlo te garantiza ser feliz, ni serás infeliz en caso de que no sigas uno a uno los pasos indicados.

De esto habla Paul Dolan, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Economía de Londres, en su polémico libro titulado Happy Ever After, Escaping the myth of the perfect life. En su más reciente publicación, el académico afirma que las mujeres solteras y que no tienen hijos son las personas más saludables y felices.

Esta afirmación la confirma el estudio Paternidad y felicidad dirigido por el investigador Thomas Hansen y publicado en Springer, que explica que tras un análisis de las evidencias empíricas, se determinó que las personas están mejor sin tener hijos; y que sobre todo los niños que viven en el hogar interfieren con el bienestar de una persona; además hay otros factores que influyen en esto, por ejemplo: el estado civil (las solteras son las más afectadas) y la posición socioeconómica.

El matrimonio los favorece a ellos

Por otra parte, Dolan resalta el hecho de que el matrimonio parece traer mayores ventajas a los hombres que a las mujeres y que cuando este termina, por la razón que sea, ellas son las que se llevan consecuencias físicas y psicológicas más significativas, principalmente porque en la mayoría de las ocasiones “ocupan posiciones subordinadas (estatus más bajo y menos poderosas) en relación con sus esposos”, indican Rebekah Wanic y James Kulik en una investigación sobre el tema.

Es en este mismo sentido, la consultora de género Laura Viñuela declara que aún existen muchas ventajas para los hombres en las relaciones matrimoniales, principalmente porque las tareas domésticas y los cuidados del hogar siguen estando bajo la responsabilidad de las mujeres.

Sobre la felicidad de las mujeres sin hijos, la Universidad de Calgary en Canadá detalló en una investigación que las mujeres que decidieron no ser madres, mostraron niveles más altos de bienestar, además de considerarse personas independientes y sin ningún arrepentimiento.

