Guardia Nacional no tiene la orden de detener cruces en el Río Bravo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que la Guardia Nacional no tiene la orden de evitar que gente cruce hacia territorio estadounidense, como quedó evidenciado el fin de semana pasado en unas imágenes captadas en Ciudad Juárez que le dieron la vuelta al mundo.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que “no existe ninguna orden en ese sentido” y se revisará lo sucedido el viernes pasado para que se repita, “porque no es esa nuestra función”.

La presencia de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, detalló, es para evitar, “respetando derechos humanos”, que haya un incremento en la entrada desordenada de personas a territorio estadounidense, tal como se acordó a principios de mes con autoridades de la unión americana.

Además, reiteró que se debe atender la causa de raíz y propiciar el desarrollo en las zonas de donde salen expulsados los centroamericanos rumbo a Estados Unidos, como las acciones acordadas con el gobierno de El Salvador en días pasados.

AMLO califica la xenofobia como nefasta

Por otro lado, López Obrador se refirió a una encuesta publicada recientemente en la que la mayoría de los entrevistados se mostró en contra de la presencia de esta población en el país:

“En la semana también aparece una encuesta en donde la mayoría se opone a los migrantes. Habría que ver esa encuesta, pero si es así, nosotros tenemos la obligación -lo he hecho y lo voy a seguir haciendo- de defender al migrante para que no haya xenofobia, ese odio al extranjero, que es una actitud, desde mi punto de vista, clasista, racista, nefasta. Aun cuando me quede en minoría, porque esos son asuntos de principios”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Finalmente, lamentó las muertes registradas en la frontera en las últimas horas. “Es muy lamentable que esto suceda, muy lamentable que esto pase. Siempre lo hemos condenado nosotros, siempre hemos condenado cómo, por mayor rechazo en Estados Unidos, hay gente que pierde la vida en el desierto o cruzando el Río Bravo. Esto siempre lo hemos nosotros condenado y no lo deseamos”.

Fuente: SDP noticias