Ganan escuelas de Sonora concurso nacional

Para generar un cambio positivo en su comunidad, alumnos y docentes sonorenses pusieron en marcha proyectos de impacto social que resultaron ganadores del concurso nacional “Somos el Cambio” y “Somos el Cambio Joven”, proyecto de emprendimiento social de alcance mundial.

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, felicitó a los estudiantes ganadores de las secundarias General No. 13 “Heriberto Huerta Luna” y la secundaria Estatal No. 33 “Profr. René J. Arvizu Durazo”, de Hermosillo, por estar entre las 25 instituciones del país galardonadas por sus proyectos.

Extendió su felicitación al Cecyte Sonora, plantel “Francisco Javier Mina”, en Bácum y Conalep plantel Caborca, por lograr un espacio, respectivamente, entre los ocho proyectos destacados en nivel Media Superior.

Guerrero González destacó que la comunidad educativa sonorense cuenta con la experiencia y el talento necesario para generar un cambio profundo e integral de la sociedad mediante la conjunción de esfuerzos y vinculación con los diferentes sectores que la conforman.

Este tipo de actividades, añadió, contribuyen al desarrollo de programas constructivos y alientan a las niñas, niños y jóvenes a convertirse en personas autosuficientes, con buena autoestima y una actitud positiva.

Patricia Calles Villegas, encargada de despacho de la Subsecretaría de Educación Básica, detalló que las escuelas hermosillenses fueron de las 25 ganadoras a nivel nacional por el concurso “Somos el Cambio”, en el que participaron más de 9 mil proyectos de todo el país.

Con el proyecto “Una ilusión creada con amor”, alumnas de la secundaria Estatal No. 33 “Profr. René J. Arvizu Durazo”, diseñaron alrededor de 200 batas hospitalarias para el área de Oncología de instituciones de salud públicas, en honor a la valentía, fuerza y fortaleza que representan las niñas y niños con cáncer.

El equipo ganador de la secundaria General No. 13 “Heriberto Huerta Luna”, puso en marcha el proyecto “La sana convivencia de los alumnos a través de la integración del deporte, los valores y la familia”, cuyo logro principal fue la rehabilitación del área deportiva del plantel.

“Somos el cambio Joven”

Blanca Andrea De La Mora Cruz, directora general de Vinculación y Participación Social, informó que los jóvenes de Bácum destacaron con el proyecto “Comunidades sustentables”, que promueve la disminución de basura, el reuso de materiales y el reciclaje, entre otros aspectos.

Por su parte, los estudiantes caborquenses obtuvieron el reconocimiento con el proyecto “Lograr el acceso al agua potable o purificada para consumo de alumnos y personal del Conalep plantel Caborca”.

De La Mora Cruz comentó que Sonora fue el estado con el mayor número de proyectos registrados en Media Superior en el país, con 162.

El evento de premiación nacional “Tú y yo somos el cambio”, para educación Básica, se realizará el jueves 5 de septiembre en Mérida, Yucatán, mientras que los jóvenes preparatorianos recibirán el reconocimiento respectivo en su lugar de origen.

Los participantes elaboraron proyectos específicos para solucionar problemáticas ambientales o sociales mediante una metodología de cuatro pasos: Siente, Imagina, Haz y Comparte.