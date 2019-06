Afirma AMLO que el problema del sargazo no es “gravísimo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este domingo que la llegada de sargazo a playas del Caribe mexicano no constituye un dolor de cabeza para su gobierno, negando con ello que sea un problema de seriedad para el país.

Desde el municipio de Tulum, Quintana Roo, donde encabezó un evento de entrega de Programas Integrales para el Bienestar, el mandatario señaló a las miles de personas reunidas en la Unidad Deportiva de la localidad que su gobierno apoyará al gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, para hacer frente a la situación.

“Vamos también a seguir apoyando con el asunto del sargazo. Yo no he hablado mucho de eso, porque no considero que sea como algunos sostienen, gravísimo. No, no: lo vamos a resolver. Ya le di instrucciones al secretario de Marina y se van a construir hasta embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Pide Carlos Joaquín acciones conjuntas para detener sargazo

Previamente, el mandatario quintanarroense se había referido al tema durante el evento, además de recordar que Quintana Roo es el estado con mayor atraso de todo el país en cuanto a infraestructura energética se refiere, debido a sus peculiares condiciones geográficas.

“Sin duda alguna, otro nuevo gran reto a enfrentar lo constituye el sargazo, que provoca malestar, le quita la belleza a nuestras playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y eso causa violencia”.

CARLOS JOAQUÍN

Dirigiéndose al presidente, el gobernador resaltó: “le doy un dato: estamos recogiendo casi mil toneladas de sargazo entre mar y tierra en las playas públicas de Quintana Roo cada día. Por eso, agradezco, señor presidente, su apoyo a estos problemas en el estado”.

Además, recalcó: “tenemos enormes problemas con el suministro de energía eléctrica que, además, tiene tarifas muy altas para toda la gente, incluyendo el llevar energía a tres islas, que lo hace todavía más exigente”.

Fuente: SDP noticias