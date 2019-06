Va PRI Sonora por cero gastos en elección de dirigente nacional

El presidente del CDE del PRI, Ernesto de Lucas, consideró que los aspirantes deben sufragar sus gastos por sus propios medios

Como una muestra de congruencia entre el decir y el actuar de cara a los sonorenses, en sesión ordinaria de la Comisión Política Permanente, se aprobó por unanimidad la propuesta que el presidente del PRI Sonora, Ernesto De Lucas realizó con relación a que en Sonora se contemplen cero recursos económicos para la elección interna a dirigente nacional del PRI.

De Lucas Hopkins, fue enfático al exigir a quienes aspiran a dirigir al Comité Ejecutivo Nacional del PRI que se abstengan de enviar o solicitar el participar con un solo centavo en el próximo proceso electoral interno en Sonora.

“Quien quiera aspirar a la dirigencia que lo haga por sus medios, pero no en detrimento de los impuestos que pagan los mexicanos y en el caso concreto de Sonora los sonorenses”.

En ese sentido, agregó: “quien quiera que desee participar en las mesas receptadoras de votos el día de la elección que lo haga de manera voluntaria. Quien quiera venir a visitarnos de los aspirantes inscritos, que lo haga aquí en las instalaciones del Partido y lo haga con nuestros militantes, no a costa de los recursos que hoy tanto requieren y exigen otras necesidades del sonorense común”.

“En Sonora, lo que exigimos es que los Partidos políticos no le sigan costando a la gente y particularmente que los Institutos políticos le cuesten a los militantes que deseen participar en ellos y no a los ciudadanos”, aseguró el presidente del Revolucionario Institucional, Ernesto De Lucas.

Esta propuesta será presentada a la brevedad al máximo órgano de deliberación al interior del PRI Sonora, es decir, en sesión extraordinaria ante los 650 militantes que integran el Comité Político Estatal para su ratificación, expresó De Lucas Hopkins.

Asimismo, el presidente del PRI Sonora solicitó a los militantes como priistas que hemos estado en las buenas, que seguimos en las malas y que aquí nos mantendremos en las peores que el trabajo para realmente cambiar al Partido se haga desde adentro y no desde afuera.

“En Sonora sí queremos elecciones, sí queremos apertura, estamos en favor de la democracia, pero no a costa de la división”, sostuvo el presidente del PRI Sonora.

Para finalizar, De Lucas Hopkins convocó al priísmo sonorense a la unidad, a la apertura para conocer las propuestas de los candidatos inscritos, y particularmente a cerrar filas con el principal activo que tiene el PRI Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano