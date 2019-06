Ofrecerá Cobach campamentos de verano

Se pretende que los menores descubran sus habilidades y fomentar el trabajo en equipo

Para que las niñas, niños y adolescentes disfruten de actividades lúdicas, deportivas, formativas y descubran sus potencialidades y capacidades, además de fomentar el compañerismo, el respeto y trabajo en equipo, el Colegio de Bachilleres (Cobach), ofrecerá a la comunidad en general y a hijos de sus trabajadores, el Campamento de verano 2019.

Olivia Carrillo, coordinadora de actividades deportivas de la Institución, informó que durante el periodo vacacional, los infantes y adolescentes no asisten a la escuela; sin embargo, los padres de familia continúan trabajando, por tanto este Campamento es una opción para resolver esta situación en las familias.

“Lo que queremos es lograr en los niños y adolescentes el desarrollo de habilidades físicas y una correcta socialización a través de la práctica física, lúdico-recreativa, que experimenten en estas tres semanas, en las instalaciones deportivas de Cobach, siempre coordinados y supervisados por personal experto en la materia”, expresó.

Esta actividad está dirigida a niños desde los cinco años de edad, hasta jóvenes de 15; los maestros se enfocarán en la mejora del desarrollo físico y la salud, adquiriendo destrezas para su movimiento funcional, desarrollar hábitos de higiene personal y participación en actividades temáticas, como son el medio ambiente, alimentación sana y no al bullying.

Dentro de los contenidos de socialización y recreación en el Campamento de verano Cobach 2019, se fomentará de manera activa el respeto, compañerismo y la cooperación, además, propiciará el desarrollo de habilidades básicas con manualidades, baile, círculos de juegos, entre otros.

El campamento se realizará en las instalaciones deportivas del Gimnasio Multifuncional y Unidad Deportiva del Cobach, plantel Villa de Seris, donde las niñas y niños tendrán accesos supervisados a las canchas de basquetbol y voleibol, áreas de crossfit, body fitness y artes marciales, así como también a la pista de atletismo y albercas

Este programa vacacional estará a cargo de profesores de Educación Física y entrenadores deportivos del Cobach y será del 1 al 19 de julio de 2019, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 13:00 p.m., con horario extendido 3:00 p.m.