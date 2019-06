Inservible refrigeración en camiones urbanos

Aproximadamente el 80 por ciento de los camiones del transporte urbano de Hermosillo no encienden el aire acondicionado y las unidades “se vuelven hornos en movimiento”, que sumados al calor corporal y el tiempo que pasa el usuario esperando la unidad al sol, aumenta la posibilidad de golpes de calor este verano.

Al respecto, representante de los Vigilantes del Transporte en Hermosillo, Alfonso López Villa, señaló que sólo 50 unidades están circulando con el aire prendido de las 240 que están habilitadas.

Además de que 70 de estas unidades ya cumplieron su tiempo de vida útil y están en pésimas condiciones, con asientos y vidrios rotos y están aplicando una tarifa de nueve pesos.

“Se iba a hacer una auditoría ahora en junio pero nos enteramos que salieron 70 camiones de la armadora de Monterrey, programados para estregarse en Hermosillo este mes y que se espera llegue hoy la primera tanda de entre 10 y 15 unidades”, dijo.

Indicó que estas unidades vendrán a reemplazar las que están en malas condiciones, de tal manera que el volumen sigue igual, por lo menos a corto plazo, cuando se requieren por lo menos 375 para prestar el servicio en la ciudad.

Esto significa que las frecuencias seguirán siendo de 40, 50 minutos de espera en las paradas, refirió.

Usuarios jamás han sido prioridad

El representante de los Vigilantes del Transporte en Hermosillo califico cono lamentable que pequeños grupos sigan teniendo secuestrado el servicio de transporte urbano, ante la huelga el sindicato programó para este lunes a las cinco de la mañana.

Señaló que el intento de huelga que proyecta el Sindicato de Transportistas de Hermosillo, por supuestas violaciones contrato colectivo de trabajo, es únicamente una artimaña para echar a perder el programa que bien o mal trae el Gobierno del Estado para regularizar el servicio, y no piensan en la afectación que causaran al usuario.

“En realidad nunca les ha importado el usuario, la historia lo ha dicho con tantos paros a cada rato, están viendo como descarrilar un proyecto que no sabemos si está bien o mal porque todavía no hay resultados, pero no piensan en el usuario y eso no se vale”, expresó.

Consideró que ya es tiempo de que se haga algo en contra de estas personas que tienen secuestrado el sistema de transporte público.