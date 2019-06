Se impone la cordura y llegan a acuerdos choferes y concesionarios

Para tranquilidad de miles de usuarios, se conjuró la huelga del transporte prevista para este lunes, luego de que los choferes llegaron a un acuerdo con las dos empresas que prestan actualmente el servicio.

Fue hasta anoche cuando se informó a través de redes sociales sobre el acuerdo al que llegaron los operadores de camiones y las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo.

Esto beneficia a miles de hermosillenses que a diario se desplazan por las diversas rutas, con todo y los atrasos.

Incluso, ayer nos tocó conocer casos de amigos y familiares que estaban estableciendo estrategias, para utilizar un vehículo y movilizar a todos los miembros, para lo cual hicieron “vaquitas”.

Y es que nadie quiere perder incentivos o bonos por llegar tarde o no alcanzar a estar en las empresas, y aunque hay algunas que en este tipo de situaciones se solidarizan con sus trabajadoras, otras no tienen la voluntad o no depende de los patrones locales, sino de firmas nacionales e internacionales, por lo que los empleados se ven afectados en sus percepciones.

Cabe señalar que las negociaciones entre los sindicalizados y empresarios estuvieron atestiguadas por el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, quien ha andado de “apaga fuegos” y le ha respondido a la gobernadora Claudia Pavlovich.

Hay que recordar que apenas la semana anterior también estuvo como parte de la comisión negociadora con los cetemistas que pretendían paralizar dos mil empresas del estado y tras gestiones de la mandataria estatal ante la Federación se logró conjurar la huelga generalizada.

Por lo pronto, el que se llegue a un acuerdo con los choferes y concesionarios sigue abonando para que impere la paz laboral en Sonora y con ello continúen asentándose empresas nacionales y extranjeras, porque nadie quiere invertir en un estado que no garantice la seguridad.

Sigue la moda de vender golosinas con mariguana ¡cuide a sus hijos!

Pues había tardado, pero finalmente llegó a Hermosillo la moda de utilizar golosinas, principalmente gomitas adicionadas con mariguana y otras sustancias adictivas, y aunque ya habíamos conocido de casos ocurridos en Guaymas, hoy damos cuenta en Entorno Informativo del caso de una mujer detenida en posesión de este tipo de dulces “cargados”.

Esto es, que como padres de familia ya no podemos estar tranquilos de que el menor esté comiendo dulces, sino que tenemos que ver dónde los adquirió y vigilar el comportamiento tras ingerir éstos, porque no dude que en breve tengamos una venta generalizada sobre todo cerca de planteles escolares.

Esta práctica es común en Estados Unidos, en donde en las fiestas de adolescentes se consumen los dulces y panecillos adicionados con drogas, por lo que muchos de esos festejos se salen de control.

Y hasta hace unos meses en Sonora la habíamos “librado” y a pesar de la cercanía con el vecino país, no habíamos conocido de este tipo de casos, hasta que sucedió el caso de una menor que consumió gomitas que tomó su abuela de la casa de un estadounidense en donde realizaba la limpieza.

Ahora, nos tocó conocer el caso de una vecina de esta capital que se intoxicó luego de que una mujer, quien fue detenida, le proporcionó las gomitas con droga.

Insistimos, habrá que estar muy atentos a lo que ingieren los menores y sobre todo vigilar cualquier comportamiento anormal, para atenderlo y prevenir adicciones.

