Descuidadas calles y avenidas del centro comercial de Hermosillo; baches y fugas de agua

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, no debe descuidar las calles y avenidas del centro de la ciudad de Hermosillo, primer cuadro, ya que se han convertido en un verdadero cochinero. Se encuentran en mal estado y con muchas fugas de agua potable. Debe de darse una vuelta por ese sector como ciudadana común y corriente, no como servidora pública, para que se dé cuenta de la situación real por donde circulan vehículos de todo tipo y personas.

Por la calle Plutarco Elías Calles, entre Mágalo Figueroa (Guerrero) y Garmendia, exactamente frente a una de las puertas principales de un comercio franquicia muy grande, que también tiene entrada por la calle Serdán, se ubica un bache (hoyanco muy profundo) con fuga de agua que de plano no se puede circular, en donde los camiones urbanos le sacan la vuelta. De hecho, ninguna calle del sector se encuentra en buenas condiciones para circular, ni en autos ni caminando.

Es necesario que de vez en cuando los gobernantes y los funcionarios de primer nivel de den “un baño de pueblo”, sin cámaras ni micrófonos, de incógnitos, de todos modos nadie los conoce, para que se enteren ellos mismos las condiciones en que se encuentran los municipios. La Gobernadora también se debe de dar su “baño de pueblo”, pero ella sola, o con amigas, que hasta podría darse cuenta de la calidad de mercancía que se vende en el comercio local.

Yo nunca he visto a un funcionario de los tres niveles de gobierno de compras en los súper mercados, o comprando alguna prende vestir. La gran mayoría, por no decir que todos, no conocen Hermosillo, menos los centros de reuniones de los hermosillenses. Todos andan montados en su nube en donde nadie los puede ver, menos tocar. Por ese motivo no pueden resolver los problemas de las comunidades, ni siquiera las fallas de los servicios básicos.

En la administración municipal de Hermosillo laboran muchos funcionarios de fuera, empezando por la Presiente Municipal, López Cárdenas, que es originaria de Puerto Peñasco, con muchos años radicando en Mexicali y otros lugares del país y el extranjero, que necesita hacerse el propósito de conocer el municipio que gobierna. Si ella es de fuera de Hermosillo y sus funcionarios también, estamos amolados. Los funcionarios deben de ser locales o con muchos años radicados en la plaza.

Los últimos alcaldes han sido de Hermosillo: Alejandro López Caballero, Javier Gándara Magaña, Ernesto Gándara Camou, Angelina Muñoz Fernández, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, María Dolores del Río Sánchez, Héctor Guillermo Balderrama Noriega y Edmundo Astiazarán. Casimiro Navarro, de El Sauz de Ures, con muchos años viviendo en Hermosillo, Jorge Valencia, de Santa Ana, también con años radicando en esta capital. Ahora, Celida López, de fuera.

Entrega Gobernadora Claudia Pavlovich modernas áreas en el Hospital Infantil

Para brindar a la niñez sonorense mejor atención médica, con más calidad, calidez y con instalaciones de primer mundo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó la ampliación y modernización de la sala de espera de urgencias y del área de hospitalización ubicada en el segundo piso del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

Acompañada por funcionarios y del Voluntariado de la Secretaría de Salud, la mandataria recorrió las instalaciones rehabilitadas del HIES con personal médico y de enfermería destacando los trabajos realizados. Señaló que la infraestructura, además de ser visualmente atractiva y moderna, cumple con las normas establecidas por la Secretaría de Salud y el Consejo de Salud General.

“La verdad es que quedó, como ustedes pueden ver, como de primer mundo, desde los colores, la iluminación, sus camas, los equipos. Realmente me da mucho gusto ver a las enfermeras contentas porque finalmente tienen un lugar digno para trabajar, un lugar digno donde atender a los niños, y pues para mí la niñez, como ustedes saben, como todo, pues es lo más importante y aquí es donde van a ser atendidos, en este segundo piso y en el área de urgencias del Hospital Infantil”, expresó la gobernadora Pavlovich.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, subrayó en que el hecho de cumplir con las normas establecidas en la materia les permitirá alcanzar estándares de calidad en la atención de los pacientes, a quienes además de una buena atención les brindan calidez, tal como la ha indicado la gobernadora Claudia Pavlovich.

Hoy es Dia de San Juan, toca baño, se necesite o no. Es parte de nuestras tradiciones

Hoy toca baño, es día de San Juan. Es una tradición del pueblo, que este día, se necesite o no, hay que bañarse. Desde este humilde espacio les envió un saludo a todos los juanes, que hay muchos en nuestro país, al igual que panchos… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios… Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos.