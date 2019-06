Analizan reestructurar créditos del Infonavit

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que recibirá a los integrantes del Consejo de Administración del Infonavit para analizar los créditos que otorga, tras la petición del consejero del Instituto, José Manuel López Campos.

“José Manuel que me acompaña me ha pedido, y yo lo he aceptado, que reciba yo en Palacio Nacional a los integrantes del consejo del Infonavit para tratar este y otros asuntos y los voy a recibir”, aseguró el Mandatario.

“Hago ese compromiso para ponernos de acuerdo en beneficio de los trabajadores y en beneficio también de los empresarios y comerciantes de México”.

A través de una carta, explicó que le solicitó al Infonavit no desalojar a nadie pero además, que impulsen una reestructuración de los créditos.

“Porque se paga, se paga y se paga y no terminan de pagar los trabajadores. Hay que resolver ese problema.

“Mientras yo esté en la Presidencia no voy a permitir que se desaloje a ningún trabajador de su vivienda o de su departamento del infonavit”, aseveró el Presidente durante la entrega de Programas Integrales para el Bienestar y la presentación del proyecto Tren Maya en Valladolid, Yucatán.

Asimismo, pidió al Infonavit que acelere la entrega de escritura a todos aquellos trabajadores que ya terminaron de pagar lo justo por su casa o departamento.

“Es que el que ya pagó una cantidad suficiente ya se les dé su escrituras, que ya haya quitas, porque si no, siempre van a estar nada más con la posesión y no van a tener sus escrituras. Va a haber quitas para entregar las escrituras a los que ya han pagado lo justo y lo suficiente”, agregó.