Crean plan piloto contra la depresión

Ven recaudatoria detención de carros

Caen en la de$fachatez con Amlopafa

Ahora hasta jubilados bloquean el tren

Crean un plan piloto contra la depresión…Y al que ya están reconociendo como una realidad de la vida actual, es al mal de la famosa depresión, que antes sólo se identificaba como un estado emocional, y para prueba está lo anunciado por el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, de que ya llegaron al grado de estar por lanzar lo que será una plataforma piloto para detectarla y atenderla. ¡Órale!

Toda vez que de acuerdo a lo ventilado por Clausen, el programa “Ponte Frente al Espejo y Motívate” contará con todas las condiciones y evaluaciones que permitirán una rápida detección y clasificación de los niveles de ese tipo de abatimiento que tenga una persona, a fin de ayudarla y evitar que caiga en otro estado más grave, por ser la primera señal que pudiera desencadenar en el suicidio. De ese pelo.

Y ciertamente que no es para menos que estén haciendo lo que nunca antes se había hecho, ante los tantos casos de intentos de suicidadas que se han presentado en los últimos tiempos, con sucesos de jóvenes que han querido lanzarse hasta desde torres, o el último de uno de los pisos del Centro de Gobierno, y que en la mayoría de las veces es por los efectos de las drogas que los desconectan de la realidad. ¡Glúp!

Pero para quien dude de lo anterior, o del como está la cosa, ahí tienen la más reciente cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de que Sonora ocupa el tercer lugar en suicidios a nivel nacional, con una tasa de 8.9 individuos por cada 100 mil habitantes, en lo que corresponde al reporte del 2017, de ahí el porque estén actuando en consecuencia, y no es para menos. Así el dato.

Con lo que se demuestra que los de la Secretaría de Salud estatal están yendo más allá, al prevenir y tratar de bajar esas funestas estadísticas provocadas por esa ya calificada como epidemia mundial, que tiene que ver con la salud mental, al aflorar que esa estrategia no es producto de la casualidad, o de una ocurrencia, sino de una evaluación que se hiciera para crear el citado esquema de atención. ¡Qué tal!

De ahí que se deduzca que vendrá a ser algo así como un 911, o número de emergencia, para reportar todos aquellos problemas o peticiones de auxilio relacionados con los que “pierdan los estribos”, o caigan en un estado depresivo, para que puedan ser atendidos, antes de que por su cuenta intenten remediar esa clase de estrés, intentando salir o escapar por la llamada “puerta falsa”, como se dice popularmente. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ven recaudatoria la detención de carros…Ahora sí que a como están las cosas, y después del reinicio de los decomisos de “autos chuecos”, el sentir general que hay, es que la nueva disposición anunciada por la Policía de Tránsito Municipal de esta Ciudad del Sol, de que será motivo de detención del vehículo el no portar licencia de conducir y seguro, es de que tiene un mero fin recaudatorio. ¡Zaz!

Y para quien dude de lo anterior está que director de ese Departamento, Jesús Alfonso Durón Montaño, no tuviera empacho en adelantar que es un mensaje que va para todos, es decir, para los conductores de autos “Onachafos” y mexicanos, por ser una disposición contemplada en el Reglamento de Tránsito, pero que era una obligación “muerta”, que ahora están “reviviendo” de la noche a la mañana. ¡Pácatelas!

Ya que ante esa advertencia reportan que en las agencias fiscales donde se tramitan esas “charolas” para manejar un vehículo motorizado ya han lucido abarrotadas, por aquello de que el miedo no anda en burro, aunado a que está de más el apuntar que les saldrá más barato el gestionarla, o en su caso renovarla, que el pagar una multa por esa causa, junto con lo del almacenaje en el corralón. ¿Cómo la ven?

Si se toma en cuenta que a los que inicialmente se las habían sentenciado, es a los propietarios de los carros ilegales, tocante a que deberían de contar con ese documento y una aseguranza de cuando menos daños a terceros, pero ahora están agarrando parejo, al incluir a los nacionales, y quitándoselos, cuando antes sólo se limitaban a infraccionarlos, por lo que así está la “cacería” o la radicalización. ¿Qué no?

Sin embargo no hay mal que por bien no venga, porque con esa medida se está obligando a quienes no contaban con esa autorización para tripular un “carruaje”, que en su mayoría eran quienes andan en una unidad “chocolate”, a que se vean orillados a obtenerla, como el mismo Durón Montaño lo confirmara, al dar a conocer que esa tramitologías se han disparado hasta en un 100%, y la mayoría por primera vez.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Caen en la de$fachatez con la Amlopafa…Pa´ que vean hasta donde está llegando ya la de$fachatez, a la hora de hacer dinero con cargo a la afiliación de “carros chocolates”, es que surgiera otro grupo que promueve ese tipo de contrabando vehicular, como es una llamada Asociación Mexicana López Obradorista Protectora del Patrimonio Familiar, cuyas siglas son Amlopafa. ¡Vóitelas!

Ante lo que está de más el apuntillar que a ese punto ya raya la vequetonada, o esa clase de impunidad, al resultar por demás incongruente que por un lado ya están procediendo contra los dueños de esos autos ilegales o extranjeros, al quitárselos, pero por otro siguen permitiendo el surgimiento de esas organizaciones que fomentan la ilegalidad, y sin tocarlas ni con el pétalo de una rosa. Así el privilegio.

De tal forma que con eso se demuestra que siguen yéndose contra la consecuencia de ese problema, pero sin atacar el origen de esa corrupción que lo provoca, como tampoco contra quienes lo explotan, como son esas “Onachafa$”, y para mayor evidencia está el que ahora surgiera esa Amlopafa que regentea una tal Margarita Román Sau, valiéndole el estar al margen de la Ley. A ese extremo el cinismo.

Toda vez que con la mayor desvergüenza del mundo, lo que es Román Sau ya adelantó que a partir del próximo lunes empezarán afiliar esos automóviles extranjeros, a un costo de más de $400 pesos, según ellos para venderles “protección” y que tengan la seguridad de transitar por la ciudad sin temor de ser decomisados, cuando no pueden garantizar eso, porque es tanto como ir contra las leyes. ¡Tómala!

Aunque mientras los continúen solapando, en vez de encerrarlos por encubrir esa contrabandeada sobre ruedas, es que seguirán apareciendo más de esos vívale$, y escupiendo pa´rriba, o echándose tierra entre ellos, por como la misma Margarita” dijera que nacieron porque los que ya existen no defienden a sus afiliados, por sólo enriquecerse, de ahí que se expusiera a que le reviraran: ¡Y tu “ño”!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahora hasta los jubilados bloquean el tren…Y por sí algo le faltara al Estado, resulta que los que ahora se manifestaron bloqueando las vías del tren en Nogales y Empalme, son un grupo de jubilados y ex trabajadores de Ferrocarriles del Pacífico, después convertido a Ferrocarriles de México, para denunciar el incumplimiento de sus pensiones y una serie de prestaciones laborales. ¡Palos!

Por ser un movimiento de protesta que es más viejo que El Conejo de la Luna, con demandas que vienen haciendo desde hace más de 20 años, de ahí lo extraño de que les haya dado por llevarlas a ese nivel, como es interrumpiendo el trágico ferroviario, y de ida y de vuelta en la frontera nogalense, ya que por esos rieles se dan cruces en ambos sentidos, por lo que son dos “tren…zudos” los que frenaran.

Pues en esta ocasión no únicamente se plantaron frente a las máquinas con pancartas en mano, si no que además colocaron ataúdes a manera de mensaje de los ex empleados que ya murieron esperando los beneficios que presuntamente no les han otorgado, entre ellos el seguro médico, aún y cuando a los primeros que deberían de reclamarles, es a sus manipuladores sindicales que los han “bateado”.

O séase que de esa forma es como ahora están causando un afectación que tiene un impacto a nivel internacional, por de a cómo como la interrupción de ese sistema de transporte “le pegan” o trastocan la actividad y operatividad de empresas como la planta Ford, que exporta carros desde Hermosillo, o las compañías mineras, maquiladoras y demás, de ahí la trascendencia de esa repentina manifestación.

En lo que es un lío más que le volverá a rebotar al súper delegado de Bienestar Social, antes Sedesol, Jorge Taddei, en su calidad de máximo representante del gobierno federal, por ni siquiera saberse que haya alguien al frente de la delegación de la Secretaría del Trabajo, que es la instancia a la que compete atender esa añeja problemática, que señalan que es producto de las corruptelas que ha habido. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]