Que quedan mal operadores de Aguah…Y con todo y la sensibilidad mostrada por la alcaldesa, Celida López Cárdenas, para enfrentar la crisis y protestas por la falta de agua que se presentado en los últimos días, pero todo hace indicar que la tienen engañada, en torno a las fallas que la han provocado, por los bandazos que han dando a la hora de justificar esa escasez. De ese pelo.

Con lo que está saliendo a flote que así han estado haciendo quedar mal a Celida Teresa los de Agua de Hermosillo (Aguah), cuya directora es Victoria Olavarrieta, por como inicialmente salieran con que esa contingencia sólo estaba en el Norte de la ciudad, por la deficiente estructura para distribuirla, pero la seca realidad es que ahora ya también aflorara en el Sur y Centro de esta calurosa Capital. ¡Zaz!

Y para seña está el que los bloqueos de vialidades para manifestar ese descontento y exigir una solución para que les salga ese vital líquido en las llaves, ahora se extendieran a la salida de Guaymas, por como el miércoles en la tarde cerraran el tráfico vehicular en el cruce del bulevar Xólotl y la carretera Internacional, de ahí que hasta conatos de violencia entre automovilistas y manifestantes se suscitaran.

Casi por nada es que a López Cárdenas le saliera lo arrojada, al “personalmente en persona” presentarse ante los inconformes para de viva voz explicarles el porque de esa situación, prometiéndoles que en 7 días ya quedaría resuelta esa emergencia, que dizque se debe a desperfectos técnicos en algunos pozos; así como los “apagones” de la CFE; y las labores de mantenimiento del acueducto Independencia.

Aunque por si eso fuera poco y en una muestra más de buena voluntad, todavía la “Presimun” emanada de Morena les ofreció a los afectados por ese desabasto, el no cobrarles el recibo correspondiente al presente mes en el que no han tenido un servicio regular, sin embargo ni así lograba convencerlos de terminar con ese atorón vial, hasta que no acordaron en lo inmediato el abastecerlos mediante pipadas.

En esos términos es que fueran exhibidos los de Aguah, con Olavarrieta Carmona a la cabeza, por como esas irregularidades lejos de reducirse han ido a la alza, de ahí que la munícipe tuviera que entrarle al quite, por lo que ellos no han podido arreglar, porque lo “píor” es que ni siquiera han prevenido a los usuarios, para que cuando menos sepan lo que les espera y almacenen de ese elemento hídrico. ¡Órale!

O séase que a ese extremo es como le han fallando a la Presidenta Municipal, quien no por nada ese día después de disolver esa manifestada, que iniciara a las 18:00 horas -seis de la tarde-, para terminar a las 21:00 horas -nueve de la noche-, todavía como las 22:00 horas -diez de la nochí”- se le vio sudando no la camiseta, si no la blusa, supervisando la repartición de las aguas en pipas. De ese tamaño.

“Sacan a flote” al titular de la CEA…Quien sí que merece comentario aparte, sobre la sequía potable que ha padecido “Hornosío” en las recientes semanas, es el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Sergio Ávila, por como ventanearan que uno de los motivos de ese problemón, es porque se pusieran a darle “servicio” al acueducto con el que traen agua de la presa del Novillo. ¡Tómala!

Eso a partir del cuestionamiento que luego luego le echaran en cara, de que si estando las cosas como están de “calientes”, por esa deficiencia acuática, a quién se le ocurre ponerse a realizar esos trabajos para mantener en condiciones óptima ese ducto, al suponerse que es algo que deben hacer antes de que llegue la época de calor, y más cuando de sobra saben que hay problemas de distribución. ¿Qué no?

No en balde es que así estuviera la balconeada para Ávila Ceceña y sus malas compañías, y sin que se vea que haya una coordinación con el Ayuntamiento hermosillense, por como el director de Operaciones de Agua de Hermosillo (Aguah), Gastón Moreno Carranza, públicamente ventilara que a ellos ni “aguas le echaron”, es decir, que no les avisaron para que tomaran sus providencias. Ni más ni menos.

Y para que se den una idea de lo delicado de esa indolencia de los de la CEA, es que por dichos tubo se conduce una gran parte de las aguas que abastecen a esta Ciudad del Sol, ante lo que resulta por demás inconcebible el que no se pongan de acuerdo para llevar a cabo esos trabajos, por como termina afectando a quienes ni la deben ni la temen, pero así la pagan, como son los sedientos ciudadanos. ¡Ñácas!

Al ser algo que sinceramente no se entiende, si se analiza que hasta el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Ricardo Martínez Terrazas, ya considerara como la más opción ideal para distribuir agua en la zona del Norponiente, al tan llevado y traído acuaférico que aún está en proyecto, pero en cambio áreas como las de Ávila, pareciera que están remando en sentido contrario. Así el dato.

“Toca” la violencia a gabinete municipal…En lo que fuera la noticia bomba del día, donde sí que ya se pasó al siguiente nivel, con relación a la creciente violencia que hay, es en Guaymas, por como ayer ahora asesinaran al Contralor Municipal, Daniel Morales Pardini, a quien acribillaron a las 9:30 horas, en la céntrica avenida Serdán, junto con su secretario particular, Enrique Galarza Núñez. ¡Glúp!!

Y es que con esas ejecuciones ya están “tocando” al primer círculo del gabinete de esa Comuna porteña, que es gobernada por Morena, no obstante y que a Daniel René ya se la tenían sentenciada, después de que anteriormente también fungiera como Comisario de la Policía Municipal, eso por como ya había sido amenazado por medio de unas mantas que aparecieran colgadas en dos puentes de esa localidad. ¡Ups!

Es por eso del impacto que causaran esos arteros asesinatos, y no sólo porque uno de ellos ya había sido anunciando, si no además porque con ellos se manda el mensaje de que ya no están respetando puestos ni posiciones, aunado a la forma en que lo hicieran, en una calle tan transitada, así como en un horario en el que hay más movimiento de gente, que es donde interceptaron el auto en el que el circulaban. ¡Vóitelas!

Si se parte de que es la misma rúa en la que el pasado 4 de octubre del 2018 también ejecutaran a cinco policías de la corporación guaymense, que es cuando Morales Pardini estaba al frente, razón por la cual lo movieron a la Contraloría del municipio para protegerlo, o blindarlo, pero todo hace indicar que ni eso fue suficiente, por como finalmente atentaran mortalmente contra él, a la edad de 46 años de edad.

Luego entonces así está el mal precedente que se está sentando con ese doble crimen que consternara y acalambrara a todo mundo, y que cae en la cancha o jurisdicción del pintado delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, Pável Núñez Moreno, por tener todo el sellote del crimen organizado, aún y cuando no pasan de nomás reforzar los operativos de vigilancia. Así la inseguridad.

Lo que habla del porque la gobernadora, Claudia Pavlovich, se dijera desconcertada por ese trágico atentando, de quien también fuera abogado y regidor, anunciado que hoy se reunirá con el secretario de Seguridad en el País, Alfonso Durazo, en un encuentro que tendrá lugar en Chihuahua y posteriormente en Hermosillo, donde volverá a reiterarle la urgencia de la llegada de la Guardia Nacional al Estado.

Crean portal para transparentar las becas…Quienes siguen dando muestras de estar muy adelantados o a la vanguardia, son los del Instituto de Becas y Crédito Educativo, del que es directora Yazmina Anaya, y para prueba está el que ayer le presentaran a la “Gober”, Claudia Pavlovich, una plataforma virtual para que los padres puedan verificar la cantidad de becas que hay para las escuelas.

Pues esos apoyos becarios ahora podrán checarse a través del portal Becas Sonora, en el sitio web www.becasycredito.gob.mx, con el cual los paterfamilias y jóvenes conocerán las convocatorias para acceder a becas desde nivel Básico hasta Superior, así como la localización, costos e infraestructura de las diferentes ofertas educativas que hay, tantos para planteles públicos como particulares. Así el acierto.

Es por lo que Pavlovich Arellano “le pusiera una palomita” a Anaya Camargo, al ponderar que con eso se tendrán servicios más ágiles, seguros y transparentes, a la hora de hacer esas asignaciones, porque ya habrá la opción de que sean monitoreadas virtualmente, y con ello evitarán los cuestionamientos del pasado reciente, cuando no faltaban “peros”, al momento en que se hacían esas entregas. ¡Qué tal!

Por no ser cualquier cosa el que previo al ciclo escolar esta vez tengan que entregar 53 mil becas y estímulos educativos en los diferentes niveles académicos en toda la Entidad, de ahí el punto a favor por esa nueva modalidad promovida por Yazmina, quien adelantara que hasta ahora 73 de esas instituciones educativas privadas ya han autorizado mil 603 becas en dicho portal, quedando pendientes otras 705.

Por cierto que la Ejecutiva sí que debió andar por demás motivada, por como un día antes había convencido a los cetemistas para que desistieran del emplazamiento a huelga masivo con el que habían amenazado para el venidero 8 de julio, con la promesa de que los acompañará en sus demandas de salud, y vivienda digna, entre otras peticiones, a fin de mejorar su calidad de vida y mantener la paz laboral.

