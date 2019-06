Traerá gobernadora a Alfonso Durazo a Sonora para evaluar seguridad

Aunque en Sonora sentimos que la inseguridad es imparable, lo cierto es que los índices de inseguridad están muy debajo de otras entidades vecinas, es decir, y aunque usted no lo crea, no estamos en focos rojos, sin embargo, los sonorenses vivimos aquí y queremos que nos solucionen esta problemática, no la que padecen en otros estados.

Es por ello, que hoy la gobernadora Claudia Pavlovich participará en Chihuahua en la Reunión Regional de Seguridad, que encabezará el sonorense Alfonso Durazo Montaño, quien las manda cantar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde, a petición de la mandataria, vendrá a Sonora, para sostener un encuentro con alcaldes y autoridades.

Y es que la seguridad es uno de los principales temas que preocupan tanto a la gobernadora, como a quienes habitamos este estado, sobre todo en municipios como Cajeme, en donde hasta el momento de redactar este espacio llevaban contabilizados durante el jueves cinco ejecutados y todavía le faltaban algunas horas al día, para un total en el mes, de 43 muertos.

También está el caso de Guaymas, en donde ayer a plena luz del día, en una céntrica avenida, a dos calles de Palacio Municipal, fue ejecutado el ex jefe de la Policía Municipal y actual Contralor, Daniel René Morales Pardini, junto a uno de sus colaboradores identificado como Enrique Galarza Núñez.

Cabe recordar que Morales Pardini en su labor como jefe policiaco recibió amenazas por lo que dejó el cargo y después rindió protesta como Contralor, hasta que ayer las balas acabaron con su vida y la de uno de sus subalternos.

En este contexto, la mandataria gestionó con Durazo Montaño a sostener este encuentro en su tierra, con todos los alcaldes, en especial con aquellos que tienen más problemas en sus municipios, en donde también encabezará la Mesa por la Construcción de la Paz y ojalá que surjan soluciones que permitan abatir los índices de inseguridad.

Flaco favor le hacen a López Obrador con el organismo AMLOPAFA

Seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente consideran que el que se haya conformado una organización de “defensa del patrimonio familiar” denominada AMLOPAFA, no tiene nada de particular.

Sin embargo, como dice el refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ya que se supone que el nombre o las siglas de un funcionario, en este caso el presidente de México, no se debe utilizar con fines propagandísticos, como evidentemente es la citada organización que afiliará a autos de procedencia extranjera.

¿Que el PRI tiene un organismo similar? Es cierto, sin embargo, es un partido político y ninguno de los ejecutivos anteriores, ni estatales ni municipales, bautizaron con sus siglas una agrupación.

Y es que se deben de cuidar las formas, pero también el fondo, porque a final de cuentas al afiliar este tipo de unidades, están promoviendo que sigan ingresando autos ilegales y crezca este problema social, ya que como se ha dicho hasta el cansancio, participan en actos delictivos, causan accidentes, contaminan el ambiente y colapsan el tráfico.

Sin embargo, tal y como ha ocurrido en los siete meses que tiene en el poder, la Cuarta Transformación, se caracteriza por ignorar las instituciones, las leyes, las recomendaciones y hacer lo que se les pega en gana, por lo que quien sabe cómo nos irá a ir al final del sexenio, si es que tiene fin, porque ya hay visos de que se pretende eternizar en el cargo.

