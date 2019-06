“Somos americanistas desde la cuna”: Jonathan dos Santos sobre futuro de Giovani

Desde este miércoles comenzó a circular el rumor de que Giovani dos Santos estaba a punto de ser contratado por las Águilas del América, lo cual no es nada descabellado, pues como aseveró Jonathan, hermano del susodicho, el corazón de ambos es azulcrema.

Aunque eso sí, Jona optó por no mojarse al afirmar que no sabe nada de la posible llegada del mayor de la dinastía al Nido, pero eso sí, dejó en claro que lo mejor que podría sucederle es reforzar a los emplumados de cara al Apertura 2019.

“Ojalá, ojalá (que llegue al América), yo no sé nada. Tiene bastantes ofertas, siempre he dicho que somos americanistas desde la cuna y ojalá que se dé. Obviamente no nos molestaría. Somos americanistas de toda la vida, para nosotros es el mejor equipo del mundo y que mejor que llegara ahí”.

JONATHAN DOS SANTOS

A partir de que Giovani fue cortado del LA Galaxy en marzo pasado, diversos conjuntos de la Liga MX lo han sondeado, entre ellos Cruz Azul y Rayados; sin embargo, sus altas percepciones salariales complicaron las negociaciones.

No obstante, América estaría por cerrar en acuerdo con la MLS consistente en dividir el sueldo del cantarano del Barcelona en aras de incorporarlo a sus filas, incluso Miguel Herrera, técnico de la escuadra, reveló que sí existe interés por sus servicios.

El problema radica en que Dos Santos no cuenta con ritmo de juego, toda vez que el último partido oficial que disputó fue en octubre del 2018. Además, viene de sufrir varias lesiones, mismas que provocaron que dejara al cuadro angelino.

Fuente: SDP noticias