“Raquel Bigorra no solo ofendió a Daniel Bisogno sino a todo México”, dice Andrés García

El pasado 14 de junio, Daniel Bisogno le declaró la guerra a Raquel Bigorra, a quien acusa de haberlo traicionado al venderle a una revista información personal, lo que ha sido confirmado por Pati Chapoy, la titular de “Ventaneando”.

A partir de aquel día la conductora cubana está en boca de todos, su nombre resalta entre medios de comunicación y por ello algunos artistas están dando su opinión sobre el pleito y otros más ya decidieron a qué equipo pertenecen.

Poco a poco Ventaneando cede su espacio a “los enemigos de Bigorra”, recién invitó a Nátalia Subtil quien asegura haber sido manipulada por Bigorra.

“Muchas veces fui a la casa de esta persona, yo tenía una mánager que era muy su amiga. Siempre fue muy linda, pero después sentía que de alguna manera delicadamente era un tipo de manipulación las pláticas que teníamos, porque después yo era invitada a su programa y tenía que decir todo lo que platicábamos en su casa”.

NÁTALIA SUBTIL

Ahora es Andrés García quien está despotricando en contra la conductora de Tu Casa TV y sí, también lo hace a través del programa de espectáculos de TV Azteca, pero ¿qué dijo?

“Mi querido Daniel antes que cualquier cosa quiero decirte que estoy contigo, te apoyo, te admiro y te respeto, que no es lo que siento por esas personas que te hicieron esa barbaridad, no es una barbaridad es una porquería, no son ni basura, son basura podrida, ellos no van a lograr hacerte ningún mal vas a salir de todo esto más fuerte y más sabio y ellos que no puedo creer todavía”

ANDRÉS GARCÍA

Asimismo asegura que los máximos enemigos de “El Muñe” se van a morir de cáncer pues la terrible enfermedad les atacará los huesos y esta será su maldición ya que lo que le hizo a Bisogno se lo hizo a todo México.

“Nadie tiene derecho de perjudicar la privacidad de otras personas de esa manera y menos vendiéndola para ganar dinero que miseria, que gente tan muerta de hambre, que poca mad#$%, entonces sí quiero muy patente que lo que te ha hecho estas persona es una ofensa no hacia ti solamente hacia todo México y hacia todos los mexicanos.”

No obstante, contrario a recibir apoyo y a que se reconocieran las palabras de don Andrés, la gente comenzó a burlarse.

Fuente: SDP noticias