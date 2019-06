Prevén regularizar abasto de agua en una semana

“En siete días debemos normalizar el suministro y la distribución del agua en nuestra ciudad”, afirmó Célida López Cárdenas, quien explicó que para lograrlo se está realizando un esfuerzo conjunto entre personal de Agua de Hermosillo, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

La Alcaldesa comentó que este miércoles se registró una contingencia de desabasto de agua en 10 colonias del sector sur de Hermosillo, lo cual se sumó a otras 35 del norte de la ciudad que venían presentando esta situación en los últimos días, de un total de mil 100 colonias que existen en la capital.

Explicó que las causas principales son fallas técnicas en varios pozos, vandalismo, “apagones” que se registraron en el suministro de la energía eléctrica por parte de CFE y mantenimiento del equipo de bombeo en la presa de El Novillo, lo cual disminuyó el flujo que se recibe a través del Acueducto Independencia.

López Cárdenas comentó que se han girado instrucciones para que se abastezca a través de pipas a todas aquellas colonias donde se presente el problema. “Haremos todo lo humanamente posible para que nuestra logística nos permita llevar pipas de agua potable y abastecer de tinacos estas colonias”, aseguró.

La munícipe exhortó a la comunidad para que en estos próximos días racionen su consumo de agua diario, con el fin de que se reduzca y así llegue más agua a las colonias afectadas actualmente.

“Si todos colaboramos y utilizamos el agua de manera responsable, también ustedes estarán sumándose a este gran esfuerzo, es importante salvaguardar la vida de nuestra familias en Hermosillo y que ante estas contingencias todos juntos podamos dar lo mejor de nosotros”, puntualizó.

Reparten agua en pipas

Las altas temperaturas y el no tener agua en sectores donde no cuentan con este servicio afecta gravemente la salud de las familias, por lo que el Ayuntamiento de Hermosillo lleva pipas a estos lugares para que puedan sobrellevar el calor.

La titular del Sistema DIF municipal, Bernardeth Ruiz Romero, dijo que trabajan coordinados todas las dependencias para apoyar a familias que viven en colonias donde tienen desabasto o no cuentan con este servicio por ser irregulares.

Mencionó que en los últimos días han acudido a la invasión Tres Reinas y colonia Palo Verde, para llevar pipas en apoyo con otras dependencias municipales.

“Hemos llevado agua a algunas colonias, sobretodo invasiones que nos han solicitado el recurso a través de los comités vecinales porque no están regularizadas, y que requieren de este servicio para atender las necesidades básicas y aminorar las altas temperaturas”, dijo la funcionaria municipal.

Comentó que han sido pocas las colonias o invasiones que han atendido directamente por no ser un servicio que preste el DIF, pero se canalizan a las diferentes áreas como Servicios Públicos y Agua de Hermosillo para prevenir afectaciones a la salud derivadas de la falta de este recurso.