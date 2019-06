Patricio Borghetti y Grettel Valdez ponen el ejemplo de una pareja moderna

La relación entre Pato Borghetti y Grettel Valdéz, pareja que se casó hace 9 años ha llamado mucho la atención en redes sociales, esto luego de que, cada uno actualmente tienen nuevas parejas; sin embargo su hijo Santino que nació en el 2008 los une.

Muchas familias en la actualidad pasan por una situación similar, por lo que si aun no sabes cómo llevarte bien con tu ex después de una ruptura, los actores demuestran que no debe haber rivalidades entre familias por el bien de los hijos.

Mucho se comenta en redes cómo es que Patricio a pesar de estar en una relación con Odalys Ramírez y tener dos hijos con ella, aún mantiene en su vida a Grettel.

El más reciente encuentro de la expareja ocurrió durante el festival de Día del Padre, donde Santino robó cámara en el festival escolar. Esto solo demuestra que los actores son una pareja moderna.

Aquí las fotos que demuestran que llevan una relación moderna

En las fiestas más especiales como Navidad o Año Nuevo se reúnen todos, Valdéz con su nueva pareja y Borghetti con su familia.

Fuente: SDP noticias