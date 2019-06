Renuncia José Narro al PRI y a las aspiraciones a dirigirlo después de 46 años de militancia

José Narro Robles decidió bajarse de la competencia interna del PRI y renunció al partido,

por considerar que la elección interna es una simulación en la que, además, el presidente de la República en turno tiene la mano metida. A través de un video difundido en redes sociales, el ex rector de UNAM indicó que la decisión que tomó fue con base en las anomalías que han ocurrido al interior del organismo político.

“Hago pública mi renuncia a participar en un proceso viciado (…) pero también mi renuncia al partido en el que milité 46 años, el partido con el que me identifiqué Con Jesús Reyes Heroles, Luis Donaldo Colosio Murrieta y María de los Ángeles Moreno”, señaló. Narro Robles acusó que el padrón de militantes del PRI ha sido manipulado para favorecer a un aspirante, en referencia al gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno.

Se lamenta “cúpula” priista de la renuncia de José Narro Robles al PRI

Los líderes del PRI en la Cámara de Diputados lamentaron la decisión del ahora exaspirante a la dirigencia de ese instituto político, José Narro Robles, por dejar el partido. En redes sociales, el coordinador de los diputados priistas, René Juárez Cisneros, lamentó que “un cuadro valioso del priismo nacional como José Narro haya renunciado a nuestro partido y a su legítima aspiración de dirigirlo”.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, señaló que “le duele” la pérdida de Narro Robles como un cuadro importante del priismo nacional… Manlio Fabio Beltrones lamentó la salida de José Narro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señaló que no acudirá a votar en la elección del 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria.

Se manifiestan vecinos de la colonia “5 de mayo” por la falta de agua potable

Al menos tres marchas y plantones se registraron este miércoles en Hermosillo por inconformidades diversas en contra de las autoridades, entre ella, y a pesar del fuerte calor, vecinos de la colonia “5 de mayo” se plantaron en el cruce de las calles Veracruz y Heriberto Aja, para exigirle al Municipio abasto de agua potable, ya que desde el pasado lunes no cuentan con una sola gota del vital líquido. Los funcionarios de Aguah aseguran que no existe desabasto.

Es necesario que la alcaldesa, Celida López Cárdenas, se reúna con los habitantes de esta populosa colonia, una de las más antiguas de nuestra ciudad capital, para que escuche de viva voz los planteamientos de los vecinos y dé una pronta solución al problema. Así como como la “5 de mayo”, existen otros barrios del Norte que están pasando por la misma situación. También nos reportan colonias de distintos rumbos en donde ha bajado la presión del agua en sus domicilios.

Se entiende que al mayor consumo disminuya la presión del vital líquido, pero no contar con agua en estos días de intenso calor es algo que no debe suceder en Hermosillo, ni en ningún municipio de la entidad, ya que las temperaturas no bajan de los 40 grados centígrados a la sombra. Las autoridades deben de tomar “cartas en el asunto”, ya que los vecinos no tienen otra forma de manifestarse más que tomar las calles y avenidas para expresar sus inconformidades.

Además, los recibos de cobro cada mes llegan más “cargados” y si usted no paga en forma puntual, se le cobrar el doble, más el IVA de ese recargo, que por cierto es una injusticia. La alcaldesa de Hermosillo, en sus poco más de nueve meses en el cargo público, no ha realizado ningún cambio en su administración, ni de funcionarios, ni operativos. Por ejemplo, hacen falta cambios en las vialidades para desahogar el tráfico de muchas calles y bulevares.

Aunque en estos tiempos de bajos presupuestos, falta de personal en las administraciones públicas y de funcionarios no preparados para ocupar los cargos de gobierno, no se puede pedir más. Los funcionarios preparados y capaces cobran muy bien y no van a dejar sus actividades privadas para irse de servidores públicos, cuando saben que no se gana dinero. La mayoría de los nuevos funcionarios están aprendiendo en las administraciones… Mucho joven. Qué bien.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios… Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos.