Desmiente Maradona padecer Alzheimer

Luego de su salida como entrenador de Dorados debido a problemas de salud, comenzaron a correr versiones que indicaban que Diego Armando Maradona padecía indicios de Alzheimer.

Pocas horas después el representante del ’10’, Matías Morla, salió a desmentir esta situación y ayer el propio Diego envió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales para aclarar la situación: “La palabra Alzheimer es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Y yo no me estoy muriendo. Porque estos hijos de… saben qué, la tiran para crear confusión. Y a mí no me va”, sostuvo.

Morla informó que la salida de Maradona del equipo mexicano sucedió porque debe realizarse una operación de hombro y de rodilla que lo marginará del campo de juego.