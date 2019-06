Conade abandona en Japón a Selección Femenil de Hockey

Una penosa situación es la que se encuentra viviendo la Selección Mexicana Femenil de Hockey sobre pasto en Japón, a donde se desplazó para participar en el Torneo Mundial de la Especialidad.

Y es que el hotel Intelligent Annex, que se ubica en Hiroshima, solicitó el pago inmediato de 350 mil pesos correspondientes al alojamiento y servicios, de lo contrario expulsará a las integrantes del seleccionado, incluyendo a jugadoras y cuerpo técnico.

La Comisión Nacional De Cultura Física y Deporte (Conade) debió cubrir los gastos correspondientes con antelación; sin embargo, dicha entidad hizo caso omiso a tal situación, según relató Arely Castellanos, entrenadora de la Selección.

“La información que tenemos es que se va a emitir una carta compromiso de depósito para el día 21 (de junio), el problema en esta situación es el cambio de horario, porque para la gente de acá ya sería 22 y día inhábil. Nosotros, el día 24, ya no estaríamos y lo que ellos temen es que no se cumpla con ese depósito y ya no estemos aquí, la realidad es que no tenemos alguna garantía de depósito más que ésa, que Conade haría el depósito el día 21″.

ARELY CASTELLANOS

Tan extremas son las condiciones que la embajada mexicana entró en contacto con la delegación azteca, aunque este acto, según Castellanos, se debió a la presión ejercida en redes sociales. Siguiendo con los dichos de la directora técnica, el personal de la embajada se comprometió a entablar conversaciones con funcionarios de Conade en aras de destrabar la situación.

Cabe señalar que la justa que disputan las exponentes nacionales en el país asiático sirve como preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y también como clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020; no obstante, los resultados no han sido los mejores, ya que se registran al día de hoy tres descalabros en el mismo número de partidos.

Conade garantiza la permanencia de la representación mexicana en Japón

De acuerdo con un comunicado de la Conade, el pago ya se encuentra en proceso luego de que el Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) asignara los recursos necesarios, de modo que la estadía del conjunto tricolor en Hiroshima está asegurada.

Asimismo, la misiva precisó que el dinero será depositado en la cuenta de la Federación Mexicana de Hockey en el transcurso de este jueves, “de acuerdo a los tiempos de dispersión SPEI establecidos por el Banco de México.

Fuente: SDP noticias