Analizan viabilidad de camiones eléctricos

Autoridades de la Cedes y de la empresa C40 Cities Finance Facility, iniciaron el estudio del proyecto piloto de electromovilidad de camiones urbanos

Para garantizar un futuro sustentable que mejore la calidad de vida de los sonorenses y el entorno en el que viven, cuidando el medio ambiente, autoridades de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (Cedes) y C40 Cities Finance Facility, iniciaron el trabajo formal para el estudio del proyecto piloto de electromovilidad de los camiones urbanos en Hermosillo.

Luis Carlos Romo Salazar, titular de la Cedes, destacó que tras dos años de gestiones y presentación de proyectos, hoy se formaliza el trabajo que realizarán el Estado y Municipio para que C40 brinde el apoyo, el financiamiento y la asistencia técnica para elaborar el estudio y generar un proyecto bancable, en concordancia con los planes de movilidad sustentable del estado.

Con ello, dijo, buscan mostrar tanto a concesionarios del transporte público como a entidades financieras nacionales e internacionales, que es más atractivo económica, social y ambientalmente adquirir autobuses eléctricos para el transporte público de Hermosillo, comparados con otras tecnologías que existen en el mercado, al mismo tiempo que facilitarían su adquisición.

“Estamos muy contentos, por fin ya vamos a empezar a trabajar en la elaboración de este plan que creemos nosotros que nos va a dar por resultado, que es factible la transición de los actuales autobuses que se están utilizando a unos autobuses eléctricos; tener un proyecto bancable para que se demuestre que es redituable invertir en esta solución para el transporte público de Hermosillo”, expresó.

Entre las ventajas existentes que hay al hacer uso de autobuses eléctricos, explicó, es la disponibilidad de energía limpia a precios competitivos en Sonora, ya que el diesel y gas natural tienen precios crecientes, y la energía eléctrica renovable producida en el estado puede ser convenida a un precio fijo y por debajo de la tarifa comercial de CFE.

La tecnología de rodamiento eléctrico tiene menos costos de operación, ya que los motores de este tipo no tienen fricción y por lo tanto no requieren aceite, agua, bomba de aceite, bomba de agua, sistema de enfriamiento, con ello, la depreciación de estas unidades es de 16 años en lugar de los 10 en los que se deprecian los autobuses a diesel, permitiendo de esta manera otorgar concesiones por mayor tiempo.

“Si todas estas premisas resultan ser ciertas, y las podemos confirmar a través de datos duros, este cambio tecnológico permitiría financiar sanamente el precio de la tarifa y sobre todo, los subsidios, además de todos los beneficios ambientales por la disminución en la emisión de Gases de Efecto Invernadero, que es la prioridad para esta Comisión, para la gobernadora y que están en concordancia con la Estrategia de Crecimiento Verde, con el ingreso a la Coalición Under 2 y el proyecto de descarbonización profunda de la economía del estado”, reiteró.

C40 Cities Finance Facility es una organización internacional que cuenta con capital y recursos que aportan los gobiernos británicos y alemán, que con sus agencias de cooperación internacional, trabajan con ciudades y estados para financiar proyectos de energía renovables y movilidad eléctrica.