VÍDEO: “Estoy siendo calumniada y difamada”, asegura Raquel Bigorra

Raquel Bigorra no ha querido contar “su verdad” debido a que aún no concibe cómo fue que Daniel Bisogno pasó de ser su amigo a su enemigo pues la acusa de vender a una revista información sobre su divorcio de Cristina Riva Palacio, con quien procreó una hija.

Sin embargo, en Internet circula un supuesto video protagonizado por Bigorra, quien habría expresado su sentir sobre la delicada situación que a traviesa vía una transmisión de Facebook Live que fue eliminada a los 20 minutos de haber iniciado.

Con un nudo en la garganta, conteniendo las lágrimas, la conductora cubana asegura no haber dañado al consentido de Pati Chapoy debido a que lo considera su amigo, razón por la que no desea verlo sufrir.

“Todos tenemos defectos pero así somos los amigos, nos debemos querer con todos los defectos que tengamos, no quiero que sufra por que lo quiero…Estoy siendo calumniada, difamada”.

Asegura no entender quién puso a su compadre en su contra; no obstante, le pesa que Bisogno la haya exhibido en Ventaneando sin siquiera confrontarla.

“Es una persona que yo consideraba mi amigo, mi compadre…Por más que quiera pensar quién le pudo haber dado cuerda, se pudo haber creído una mentira, no se justifica y siento que el odio viene no sé de que lugar y no del corazón. Sé que no es sencillo pero se pueden hablar las cosas como familia, pero esto de agarrar un medio, de agarrar tu casa y difamar a una persona que no es cualquier persona, es algo que no puedo entender. ¿En qué momento yo pensé que no me iba a tocar a mi?”.

Finalmente asegura ser inocente de todo lo que se le acusa y que se puede comprobar que ella no vendió a “El muñe” por lo que deja entrever que sí es “una cortina de humo”.

“Esto es un show y es mediático y no lo puedo creer, yo no lo traicioné y no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar. ¿Cómo para que voy a lastimar a una persona que yo quiero?”.

La declaración llega a horas de que Daniel amenazara con revelar el nombre del amante de Raquel.

Fuente: SDP noticias